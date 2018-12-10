Футбол

Рахимов считает «Арсенал» тяжелым соперником
Московский Комсомолец
вчера в 11:30

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов ранее поделился ожиданиями от проходящего матча. «Арсенал» сейчас уделяет большое внимание переходу из обороны в атаку. Соперник тяжелый, им удаются классные скоростные атаки.
Московский Комсомолецвчера в 11:30

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Рашид Рахимов: «Нормально перенесли матч в Красноярске за исключением двух человек»

Sportbox.RUвчера в 12:25

Рашид Рахимов: «Нормально перенесли матч в Красноярске за исключением двух человек»

Матч ТВвчера в 12:24

Рахимов: «Сегодня „Арсенал“ - совсем другая команда»

Евро-футбол.рувчера в 11:36

Рахимов считает «Арсенал» тяжелым соперником

Московский Комсомолецвчера в 11:30

Рашид Рахимов: «„Арсенал“ – тяжелый соперник. Классно и быстро атакуют»

Спорт-Экспрессвчера в 11:28
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Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
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Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату»

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«Эвертон» вырвал ничью в матче с «Уотфордом»

Обновлено в 00:52
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«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
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«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме

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Футбол

Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме «Верить и мечтать» вместе с актёром Дмитрием Назаровым.
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Э. Азар: всегда любил мадридский «Реал», ещё до Зидана

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, в каком состоянии находятся переговоры с лондонским клубом, а также в очередной раз признался в симпатии к мадридскому «Реалу».
Обновлено в 00:10
Футбол

Головин пропустит матч против «Боруссии» из-за болезни

22-летний хавбек пропустит матч последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болезни, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 00:50
Футбол

Виктор Классон: «Хочу, чтобы „Краснодар“ на мне заработал»

Обновлено вчера в 19:42
Футбол

«Вильярреал» перед матчем со «Спартаком» уволил главного тренера

В следующем матче «Вильярреал» дома в рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы сыграет со «Спартаком».
Обновлено вчера в 15:13
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Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол

Шалимов: «Отсутствие Мамаева в „Краснодаре“ не чувствуется»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что на игре «быков» уже не сказывается отсутствие полузащитника Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол

22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Обновлено вчера в 19:50
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Фил Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает официальный сайт "горожан".
Обновлено в 00:15
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На Кубани ФК «Урожай» возглавил Николай Писарев

Напомним, ФК "Урожай" был создан в 2018 году после ликвидации за долги "Кубани".
Обновлено в 00:35
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Рашид Маматкулович Рахимов
Футболист
Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Ахмата».
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Ахмат
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Грозный. Ведёт свою историю с 1946 года. Выступает в Российской премьер-лиге. Обладатель Кубка России 2003/04. Домашние матчи проводит на стадионе «Ахмат-Арена».
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