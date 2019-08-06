Футбол

Рахимов рассказал о состоянии Глушакова перед матчем с «Оренбургом»Матч ТВ вчера в 12:57

Ахмат — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
4′
Виталий Шахов
Антон Швец
23′
Зоран Нижич
26′
Бернард Бериша
Одисе Роши
46′
Евгений Харин
50′
58′
Джоэл Фамейе
Тимур Аюпов
64′
Джордже Деспотович
68′
Георгий Зотов
Андреа Чуканов
69′
Джордже Деспотович
Одисе Роши
70′
Олег Иванов
Денис Глушаков
72′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
78′
84′
Ади Готлиб
Савелий Козлов
Денис Глушаков
90′+3′
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о том, как чувствует себя полузащитник команды Денис Глушаков в преддверии матча 4-го тура РПЛ против «Оренбурга».
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