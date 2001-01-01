Футбол
Рахимов рассказал о состоянии Глушакова перед матчем с «Оренбургом»Матч ТВ вчера в 12:57
|4′
Виталий Шахов
Антон Швец
|23′
Зоран Нижич
|26′
Бернард Бериша
Одисе Роши
|46′
Евгений Харин
|50′
|58′
Джоэл Фамейе
Тимур Аюпов
|64′
Джордже Деспотович
|68′
Георгий Зотов
Андреа Чуканов
|69′
Джордже Деспотович
Одисе Роши
|70′
Олег Иванов
Денис Глушаков
|72′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
|78′
|84′
Ади Готлиб
Савелий Козлов
Денис Глушаков
|90′+3′
Ахмат
|Вратарь
16
|Защитник
4
15
20
40
|Полузащитник
11
23
|Нападающий
59
Оренбург
|Вратарь
56
|Защитник
3
13
31
|Полузащитник
8
10
32
|Нападающий
9
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о том, как чувствует себя полузащитник команды Денис Глушаков в преддверии матча 4-го тура РПЛ против «Оренбурга».
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Рахимов рассказал о шансах появления на поле Глушакова в матче с «Оренбургом»
Спорт-Экспрессвчера в 12:53
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
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