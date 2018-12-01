Футбол

Рахимов не понимает, как можно играть в Красноярске в таком холоде
Нева Спорт
06:13

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов возмущен решением не переносить матч 16-го тура с «Енисеем». За час до игры термометр градусника показал «-13,9» градуса, что позволительно по регламенту.
Нева Спорт06:13

Подробнее о событии

Рашид Рахимов: «Такую игру нельзя назвать футболом»

Матч ТВ08:32

Рашид Рахимов: «Такую игру нельзя назвать футболом»

Sportbox.RU08:32

Рашид Рахимов: Результат будет зафиксирован, а называть это игрой я не стал бы

Советский спорт08:23

Рахимов: «В такую погоду мяч был деревянный и действия игроков — тоже деревянные»

Sport24.ru08:31

Рахимов: в такую погоду и мяч, и действия некоторых игроков были деревянными

Чемпионат08:26

Рашид Рахимов: «Это не футбол, а просто лотерея»

Спорт-Экспресс08:18

Рахимов не понимает, как можно играть в Красноярске в таком холоде

Нева Спорт06:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 09:16, Ашберн
Футбол

Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «Ахматом»

Обновлено в 09:07
Футбол

Владимир Федотов – об отмене матча с «Крыльями»: «Игра не стоит свеч»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов положительно оценил отмену матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено в 08:59
Футбол

Дубль Аспаса принес «Сельте» победу над «Уэской»

В составе команды из Виго дублем отметился Яго Аспас (38-я и 77-я минуты).
Обновлено в 09:09
Футбол

«Краснодар» забил пять мячей в ворота «Урала» в молодежном первенстве

В Краснодаре завершился матч 16-го тура российского молодежного первенства. «Краснодар» принимал на своем поле сверстников из «Урала».
Обновлено в 08:21
Футбол

Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста

Обновлено в 07:31
Футбол

Владелец «Палермо» продал клуб за 10 евро

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини продал клуб за символическую цену в 10 евро компании из Нидерландов.
Обновлено в 09:02
Футбол

Рюдигер: «В матче с „Тоттенхэмом“ вся команда „Челси“ была не в форме»

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер вспомнил об игре 13-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (1:3) и признал, что его команда проиграла справедливо.
Обновлено в 08:49
Футбол

Spiegel: Роналду менял показания в деле об изнасиловании Майорги

Обновлено в 08:12
Футбол

«Наполи» отклонил предложение «МЮ» в 103 миллиона евро

Ранее итальянская сторона ответила отказом на предложение «МЮ» в 90 миллионов евро. В текущем сезоне серии А Калиду провел 13 матчей.
Обновлено в 05:18
Футбол

Игрок «Нанта» обвинил арбитра в насмешке над своей командой

Футболист обвинил Бризара в насмешке над своей командой в матче против «Сент-Этьена».
Обновлено в 08:12
Футбол

Куртуа назвал трёх лучших вратарей мира

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа выделил трёх лучших игроков планеты на своей позиции.
Обновлено в 08:54
Футбол

Клопп: не поеду с женой на Рождество в Германию, не в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетовал, что в рождественские праздники в этом году не сможет отправиться с семьёй на родину в связи с большой занятостью.
Обновлено в 08:27
Футбол

Болельщица «Локомотива» связала шарф Смолову прямо на стадионе

Фанатка Татьяна Николаевна вручила форварду шарф клубных красно-зеленых цветов. Связала она подарок прямо на стадионе.
Обновлено в 08:49
Футбол

ЦСКА вылетел на матч с «Ростовом»

Обновлено в 08:23
Футбол

Давид Луис отказался от переезда в Китай и намерен остаться в «Челси»

Обновлено в 07:17
ещё по теме
Рашид Маматкулович Рахимов
Футболист
Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Ахмата».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное