Футбол
Рахимич: уверен, ЦСКА соберётся и реабилитируется за неудачу в дербиЧемпионат 00:49
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. ЦСКА, набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В минувшем туре «армейцы» в московском дерби уступили «Спартаку» со счётом 1:2.
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Элвер Рахимич: «Уверен, ЦСКА соберется и реабилитируется за неудачу в дерби»
Спорт-Экспрессвчера в 23:14
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