Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. ЦСКА, набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В минувшем туре «армейцы» в московском дерби уступили «Спартаку» со счётом 1:2.

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