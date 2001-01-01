Футбол

Рахимич: уверен, ЦСКА соберётся и реабилитируется за неудачу в дербиЧемпионат 00:49

ЦСКА — Ахмат
25 августа
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА, набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В минувшем туре «армейцы» в московском дерби уступили «Спартаку» со счётом 1:2.
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Рахимич: уверен, ЦСКА соберётся и реабилитируется за неудачу в дерби

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Рахимич: «Уверен, с „Ахматом“ ЦСКА реабилитируется за неудачу в дерби»

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Элвер Рахимич: «Уверен, ЦСКА соберется и реабилитируется за неудачу в дерби»

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