Космос
Ракету «Союз-2» установили на стартовой площадке Восточного
Ракету «Союз-2» установили на стартовой площадке ВосточногоГазета.Ru20:19
Ракету-носитель "Союз-2.1а" установили на стартовом комплексе космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru20:19
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Космос
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NASA: К Земле приближается крупный астероид
Длина космического объекта составляет более 1,6 км. По классификации NASA из-за столь большого размера астероид является «потенциально опасным».
Обновлено вчера в 08:04
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Телескоп Hubble сделал снимок суперзвезды в форме венка
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Обновлено вчера в 03:26
Космос
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Столь незаурядный природный феномен удалось увидеть в административной единице Ханчжоу, которая территориально располагается в восточной части Поднебесной.
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