Ракету-носитель "Союз-2.1а" установили на стартовом комплексе космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА "Новости".

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