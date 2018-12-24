Космос

Ракету «Союз-2» установили на стартовой площадке Восточного
Газета.Ru
20:19

Ракету-носитель "Союз-2.1а" установили на стартовом комплексе космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru20:19

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Ракета «Союз» установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный

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Ракету-носитель установили на стартовом комплексе Восточного

Российская газета20:39

Ракета «Союз-2» установлена на стартовой площадке Восточного

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Ракету «Союз-2» установили на стартовой площадке Восточного

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Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовой площадке Восточного

RT на русском20:15

Ракету «Союз-2» вывезли на стартовый стол для четвертого пуска с Восточного

РИА Новости19:17

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