Ракету-носитель "Союз-2.1а" установили на стартовом комплексе космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Космос Илон Маск оценил прогресс Китая в космосе

Космос Космос Самый маленький музей Земли побывал на МКС и вернулся в Новосибирск Первый, самый маленький музей Земли, побывавший на орбите нашей планеты, прибыл на Международную космическую станцию 23 марта 2018 года и пробыл на МКС 196 дней.

Космос Космос Обнаружена звездная система с аналогами Земли и Юпитера Вращается тело вокруг звезды-аналога Солнца на удалении порядка 6 млн км и соседствует с горячим юпитером Kepler-730 b, имеющим диаметр, на 10% превышающий данный параметр наиболее крупной планеты Солнечной системы.

Космос Космос В NASA создадут систему космической доставки для будущих колонистов

Космос Космос Космический «труп» помог найти недостающую звездную пыль

Космос Космос Загадочная аномалия: семиугольная планета в небе всполошила китайцев Таинственный объект на одних снимках обладал круглой формой, а на других кадрах превращался в семиугольную форму.

Космос Космос NASA хотят исследовать Венеру с помощью воздушных шаров Аэростаты были выбраны специалистами НАСА как наилучший вариант для размещения на них оборудования, предназначенного для изучения не только атмосферы, но и подземной активности Венеры.

Космос Космос В Боснии нашли 12000-летние космические пирамиды Солнца и Луны Историк из США Семир Османагич сообщил, что в городе Високо в Боснии нашли самые древние и крупные в Европе 12000-летние космические пирамиды Солнца и Луны.

Космос Космос Звезда-подросток Gaia 17bpi обнаружила «всплеск роста» Ученые обнаружили, что молодая звезда подвергается редкому всплеску роста, который дает увлекательный взгляд на развитие этих далеких звездных объектов.

Космос Космос Уфологи: NASA взорвали Нибиру, чтобы спасти Землю от гибели Якобы, Земля уже долгое время находилась в опасности из-за загадочной планеты Нибиру.

Космос Космос NASA показало видео, как космонавты заново учатся ходить на Земле

Космос Космос В Китае появится первый частный завод по производству ракет Хоть с первым запуском китайских покорителей космоса и ждала неудача – спутник так и не вышел на орбиту из-за аварии 3-й ступени ракеты, но в компании делают серьезную ставку на новый носитель и открывают завод по его производству.

Космос Космос Телескоп Hubble сделал снимок суперзвезды в форме венка Американское космическое агентство опубликовало изображение, сделанное космическим телескопом Hubble.