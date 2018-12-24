Космос
Ракету-носитель "Союз-2.1а" установили на стартовом комплексе космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 20:19
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Ракета-носитель готова к вывозу на стартовый комплекс космодрома «Восточный»
Зейские Огнивчера в 11:08
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