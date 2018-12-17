Армия и оружие

Ракету «Сармат» примут на вооружение не ранее 2021 года
Avia.pro
00:23

Командующий РВСН назвал сроки принятия на вооружение ракет «Сармат». В настоящий момент российские военные завершили лишь бросковые испытания российского межконтинентального ракетного комплекса «Сармат», в то время, как предстоит провести ещё целый ряд различных испытаний.
Avia.pro00:23
с чего всё началось
Бросковые испытания нового ракетного комплекса шахтного базирования “Сармат” завершены, в ближайшее время начнутся летные испытания, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда"
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
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