с чего всё началось

Командующий РВСН назвал сроки принятия на вооружение ракет «Сармат». В настоящий момент российские военные завершили лишь бросковые испытания российского межконтинентального ракетного комплекса «Сармат», в то время, как предстоит провести ещё целый ряд различных испытаний.

Ракету «Сармат» примут на вооружение не ранее 2021 года

Армия и оружие Армия и оружие Борисов: Российское оружие в Сирии показало свою надёжность

Армия и оружие Армия и оружие Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Армия и оружие Армия и оружие Силовики стянули «Грады» к линии соприкосновения, заявили в ЛНР Украинские силовики стянули реактивные системы залпового огня "Град" к линии соприкосновения, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган пригрозил США проведением операции на востоке Евфрата в Сирии Турция призывает США вывести курдские формирования с востока от Евфрата в Сирии, иначе Анкара проведет там операцию, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в понедельник.

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Армия и оружие Армия и оружие Иракские ВВС уничтожили в Сирии 2 здания, использовавшиеся лидерами ИГ

Армия и оружие Армия и оружие В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза» В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Около 1000 российских и абхазских военных провели совместные учения

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии обвинили Анкару в нежелании выполнять договоренности по Идлибу Исполняющий обязанности губернатора сирийской провинции Идлиб Мухаммад Фади Саун обвинил Турцию в нежелании выполнять свои обязательства по достигнутым договоренностям в Сочи.

Армия и оружие Армия и оружие Подлодки «Лада» оказались тише «Черной дыры» «Завершены испытания «Санкт-Петербурга», на которых она показала характеристики на порядок выше, чем у проекта 636, который по справедливости называют «Черная дыра» по степени скрытности», – сказал Бузаков, передает РИА «Новости».

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат противоспутниковое оружие в 2019 году Самые современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" и "Тирада-2" впервые поступят на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

Армия и оружие Армия и оружие Новосибирцам покажут трофейное оружие сирийских террористов Оружие, изъятое у боевиков в ходе вооружённого конфликта в Сирии, привезли в Новосибирск и Бердск.

Армия и оружие Армия и оружие На воронежский полигон съехались более 300 снайперов На специализированном полигоне в Воронежской области собралось более 300 военнослужащих из Висленской и Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа.