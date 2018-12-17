Армия и оружие
Ракету «Сармат» примут на вооружение не ранее 2021 года
Ракету «Сармат» примут на вооружение не ранее 2021 годаAvia.pro00:23
Командующий РВСН назвал сроки принятия на вооружение ракет «Сармат». В настоящий момент российские военные завершили лишь бросковые испытания российского межконтинентального ракетного комплекса «Сармат», в то время, как предстоит провести ещё целый ряд различных испытаний.
Avia.pro00:23
Оценить
18 человек отреагировали
с чего всё началось
Бросковые испытания нового ракетного комплекса шахтного базирования “Сармат” завершены, в ближайшее время начнутся летные испытания, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".РИА Новостивчера в 20:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
Армия и оружие
Борисов: Российское оружие в Сирии показало свою надёжность
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД
США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Силовики стянули «Грады» к линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Украинские силовики стянули реактивные системы залпового огня "Град" к линии соприкосновения, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет
С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил США проведением операции на востоке Евфрата в Сирии
Турция призывает США вывести курдские формирования с востока от Евфрата в Сирии, иначе Анкара проведет там операцию, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в понедельник.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
На аэродром Бельбек возвращаются истребители
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Иракские ВВС уничтожили в Сирии 2 здания, использовавшиеся лидерами ИГ
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»
В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Около 1000 российских и абхазских военных провели совместные учения
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
В Сирии обвинили Анкару в нежелании выполнять договоренности по Идлибу
Исполняющий обязанности губернатора сирийской провинции Идлиб Мухаммад Фади Саун обвинил Турцию в нежелании выполнять свои обязательства по достигнутым договоренностям в Сочи.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Подлодки «Лада» оказались тише «Черной дыры»
«Завершены испытания «Санкт-Петербурга», на которых она показала характеристики на порядок выше, чем у проекта 636, который по справедливости называют «Черная дыра» по степени скрытности», – сказал Бузаков, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Российские военные получат противоспутниковое оружие в 2019 году
Самые современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" и "Тирада-2" впервые поступят на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Новосибирцам покажут трофейное оружие сирийских террористов
Оружие, изъятое у боевиков в ходе вооружённого конфликта в Сирии, привезли в Новосибирск и Бердск.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
На воронежский полигон съехались более 300 снайперов
На специализированном полигоне в Воронежской области собралось более 300 военнослужащих из Висленской и Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Российский летчик назвал причины крушения Су-27 на Украине
Возможные причины крушения Су-27 на Украине сообщил заслуженный военный летчик РФ, полковник Геннадий Бакулин.
Обновлено в 02:50