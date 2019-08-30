Армия и оружие

ТАССТАССРакету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили в пятницу с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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