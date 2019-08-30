Армия и оружие
ТАССРакету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили в пятницу с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 22:19
Культура
Главный хейтер блогера PewDiePie умер в возрасте 20 лет
Народные новости 05:17
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина
Газета.Ru 11:15
Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик
РИА Новости 22:15
Теннис
Джокович поругался со зрителем во время тренировки
Действующий чемпион US Open Новак Джокович во время тренировки перед игрой против Дениса Кудлы вступил в словесную перепалку со зрителем.
Чемпионат 21:51
Политика
Президент Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что на следующей неделе российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в латиноамериканской стране.
РИА Новости 20:30
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости 10:54
Политика
Эксперт назвала встречу оппозиции Южного Судана борьбой за статус
В настоящее время в Южном Судане идет формирование правительства с участием оппозиции.
Политика Сегодня 08:55
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Политика
Польша, Украина и США подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, Украины и США 31 августа подпишут в Варшаве "соглашение о сотрудничестве для укрепления региональной безопасности поставок природного газа".
Инфорос 04:13
Армия и оружие
Польша определилась с местами размещения новых подразделений войск США
Польша совместно с Соединенными Штатами утвердила шесть мест дислокации новых подразделений американских войск на территории республики.
Комсомольская правда 09:21
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Политика
Болтон рассказал об итогах встречи с Лукашенко
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о результатах встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
ФАН вчера в 12:49
Авто
Вандалы разбили 40 машин, которые готовили к Франкфуртскому автосалону
Группа активистов проникла на территорию павильона, где будет проходит Международный автосалон, и разбила 40 автомобилей, среди которых модели Jaguar, Land Rover и Aston Martin.
Motor 10:28
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Общество
В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП
Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.
RT на русском 14:38
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК 14:48
Гаджеты
Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий
Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Технологии
Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter
Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Кино
В сети появился трейлер фильма «Два Папы» с Энтони Хопкинсом
В пятницу, 30 августа, в сети появился трейлер фильма "Два Папы" с Энтони Хопкинсом. Видеоролик появился на YouTube-канале Netflix.
Piter.tv 13:52
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
Известия 19:10
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru 07:28