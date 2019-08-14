Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от СШАРоссийская газета 07:40
Помимо отработки навыка дальних перелетов, прибытие "Белых лебедей" на Чукотку демонстрирует возможность России размещать носители ядерного оружия в непосредственной близости от США. От Анадыря до Аляски менее 600 километров - для Ту-160 это 20 минут ходу вместе со взлетом и набором высоты.
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Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
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«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
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Политика
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Служба безопасности Украины передала Нидерландам, возглавляющим Совместную следственную группу, материалы уголовного дела по крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 07:04
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Общество
В Хабаровском крае ждут новую волну подтоплений из-за тайфунов
В Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков.
Обновлено в 03:22
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Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
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Концепт Acura Type S предсказал облик следующего седана TLX
Японский автопроизводитель анонсировал дебют нового Acura Type S, который будет представлен пока в виде концепта, демонстрирующего дизайн будущих моделей марки.
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Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
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Театры
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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
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Роскачество рассказало о признаках плохого вина
Роскачество рассказало о способах определения некачественного вина – как в магазине, в момент выбора, так и в процессе его употребления.
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