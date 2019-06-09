Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".
Читать в источнике

Подробнее о событии

National Interest рассказал о размещённом в Крыму «убийце кораблей»

RT на русском12:39

«Большой убийца кораблей»: National Interest о «морском защитнике» Крыма

РИА Новости Крым12:04

Американский журнал рассказал об «убийце флота США» в Крыму

Новый Крым09:08

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Российская газета08:09

Эксперты The National Interest восхитились новым «убийцей флота США» в Крыму

iReactor07:15

The National Interest рассказал об «убийце американского флота» в Крыму

ФАН06:42

Крым под защитой: NI рассказал о российском «убийце кораблей»

РИА Новости11:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова

Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова со сцены «Кинотавра»

Обновлено в 13:14
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

Обновлено в 05:46
Футбол

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 06:27
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Тульской области загорелся торговый центр

Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек

Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Здоровье

Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей

В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие

Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении

Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.
Обновлено в 12:16
Общество

Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности

В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика

SOCAR в ближайшее время примет решение по вступлению в проект Антипинского НПЗ

Решение о вступлении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в проект Антипинского НПЗ в качестве инвестора будет принято в кратчайшие сроки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 09:36
Спорт

ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Обновлено вчера в 13:36
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково

В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
Обновлено в 00:09
Здоровье

Названа причина преждевременной смерти молодых людей

По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 - с нехваткой овощей.
Обновлено в 09:31
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Авто

Tesla скоро ограничит возможности электромобилей Model 3 начального уровня, обновив их программное обеспечение

Первые покупатели электромобилей Tesla Model 3 начального уровня получали машины с некоторыми возможностями, свойственными более дорогой конфигурации Standard Range Plus.
Обновлено в 12:40
Общество

Москвичам пообещали несколько дней прохлады на будущей неделе

Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе.
Обновлено в 07:21
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Политика

В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии

"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Обновлено в 11:47
Культура

Путин поприветствовал участников фестиваля «Кинотавр»

Обновлено в 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное