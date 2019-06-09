Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09
Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".
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Происшествия
«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова
Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено в 11:51
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год
Обновлено в 05:46
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 06:27
Футбол
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций
Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Тульской области загорелся торговый центр
Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек
Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении
Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.
Обновлено в 12:16
Общество
Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности
В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
SOCAR в ближайшее время примет решение по вступлению в проект Антипинского НПЗ
Решение о вступлении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в проект Антипинского НПЗ в качестве инвестора будет принято в кратчайшие сроки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 09:36
Спорт
ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Обновлено вчера в 13:36
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково
В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Названа причина преждевременной смерти молодых людей
По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 - с нехваткой овощей.
Обновлено в 09:31
Политика
Порошенко захотел стать премьер-министром Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Авто
Tesla скоро ограничит возможности электромобилей Model 3 начального уровня, обновив их программное обеспечение
Первые покупатели электромобилей Tesla Model 3 начального уровня получали машины с некоторыми возможностями, свойственными более дорогой конфигурации Standard Range Plus.
Обновлено в 12:40
Общество
Москвичам пообещали несколько дней прохлады на будущей неделе
Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе.
Обновлено в 07:21
Общество
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Политика
В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии
"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Обновлено в 11:47
Культура
Путин поприветствовал участников фестиваля «Кинотавр»
Обновлено в 12:26