Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09
Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".
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Американское издание The National Interest рассказало о переоснащении ракетного комплекса «Утес» в Крыму новейшими дальнобойными и маневренными ракетами.Известия11:13
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