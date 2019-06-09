Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09

с чего всё началось

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".

Политика Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Политика МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.

Происшествия Житель Якутии расстрелял семью из трех человек Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.

Политика Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Политика Партия Зеленского представила первых кандидатов в Раду Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.

Происшествия Киселев раскрыл результаты теста Голунова на наркотики Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл результаты теста на наркотики задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Здоровье Новейший лазер для коррекции зрения поступил на Сахалин Отделение рефракционной хирургии Сахалинского центра микрохирургии глаза пополнилось новым эксимерным лазером последнего (седьмого) поколения Allegretto WaveLight EX 500.

Шоу-бизнес Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин 40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.

Происшествия Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650 Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.

Экономика В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз Депутаты ЛДПР предложили увеличить в восемь раз пособия по уходу за инвалидами I группы — с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает "РИА Новости".

Гаджеты Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.

Общество Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.

Происшествия Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.

Финансы Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.

Игры Microsoft представила новую игровую консоль Xbox Project Scarlett Компания Microsoft в рамках собственной конференции на E3 2019 поделилась первыми подробностями консоли следующего поколения Xbox Scarlett.

Общество Россиян ожидает короткая рабочая неделя В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.

Наука 75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.

Шоу-бизнес Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы 9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.

Происшествия Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра» На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Футбол «Стадионы не должны превращаться в рынки и памятники ЧМ» Или Калининград, где стадион был построен на острове, который до ЧМ-2018 вообще никак не эксплуатировался.

Общество РБК подаст иск против агентства РИА ФАН РБК намерено обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к Федеральному агентству новостей (РИА ФАН) из-за публикации об уголовном преследовании корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Футбол Португалия стала первым победителем Лиги наций Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.