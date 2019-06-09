Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09

с чего всё началось

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".

Экономика В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей.

Автоспорт Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.

Экономика Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Происшествия На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

Экономика Пенсионеров высаживают из вагонов Контекст НПФ "Открытие" из-за регуляторных требований передаст 15% акций Объединенной вагонной компании (ОВК) на баланс другой структуры в группе, оставив себе 10% акций, сообщил глава группы Михаил Задорнов в рамках ПМЭФ.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Игры [Е3 2019] Microsoft Flight Simulator – Новая часть знаменитого симулятора Компания Microsoft представила новую часть одного из своих самых известных симуляторов – Microsoft Flight Simulator.

Происшествия В Лондоне горит семиэтажный дом Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.

Музыка Егор Крид отдает «Гелик» за лайки Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее, - написал Егор Крид.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Здоровье Названы три самых полезных завтрака Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Футбол Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0 Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Гондураса со счётом 7:0. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе «Жозе Пинейро Борда».

Происшествия Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.

Авто Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.

Происшествия Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.

Здоровье Продукты, вызывающие рак Список самых опасных продуктов-канцерогенов озвучил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Политика Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Общество Россиян ждет сокращенная рабочая неделя Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.

Политика Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.