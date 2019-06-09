Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".
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Американское издание The National Interest
 рассказало о переоснащении ракетного комплекса «Утес» в Крыму новейшими дальнобойными и маневренными ракетами.
Известия11:13

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Как Россия обеспечивает береговую оборону Крыма

RT на русском17:25

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Российская газета08:09

NI назвал ракетный комплекс «Утес» в Крыму «убийцей кораблей»

РИА Новости11:43

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Известия11:13

«Большой убийца кораблей»: National Interest о «морском защитнике» Крыма

РИА Новости Крым12:04

The National Interest рассказал об «убийце американского флота» в Крыму

ФАН06:42

Американский журнал рассказал об «убийце флота США» в Крыму

Новый Крым09:08
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Экономика

В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 18:15
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Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Автоспорт

Квяту было приятно обогнать Сайнса

Обновлено в 18:40
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу

Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Экономика

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 19:19
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Экономика

Пенсионеров высаживают из вагонов

Контекст НПФ "Открытие" из-за регуляторных требований передаст 15% акций Объединенной вагонной компании (ОВК) на баланс другой структуры в группе, оставив себе 10% акций, сообщил глава группы Михаил Задорнов в рамках ПМЭФ.
Обновлено в 18:57
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено в 18:32
Игры

[Е3 2019] Microsoft Flight Simulator – Новая часть знаменитого симулятора

Компания Microsoft представила новую часть одного из своих самых известных симуляторов – Microsoft Flight Simulator.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Музыка

Егор Крид отдает «Гелик» за лайки

Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее, - написал Егор Крид.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Здоровье

Названы три самых полезных завтрака

Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
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Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Футбол

Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Гондураса со счётом 7:0. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе «Жозе Пинейро Борда».
Обновлено в 17:07
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Авто

Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов

Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

Обновлено в 12:53
Происшествия

Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове

В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Здоровье

Продукты, вызывающие рак

Список самых опасных продуктов-канцерогенов озвучил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Обновлено в 08:43
Политика

Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Стали известны приметы, в которые верят российские звезды

Обновлено в 18:23
Общество

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Политика

Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля

Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
Обновлено в 16:24
Культура

Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
Игры

Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 19:12
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