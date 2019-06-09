Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09
Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".
Читать в источнике
Оценить144
с чего всё началось
Американское издание The National Interest рассказало о переоснащении ракетного комплекса «Утес» в Крыму новейшими дальнобойными и маневренными ракетами.Известия11:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Экономика
В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 18:15
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Автоспорт
Квяту было приятно обогнать Сайнса
Обновлено в 18:40
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Экономика
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 19:19
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Экономика
Пенсионеров высаживают из вагонов
Контекст НПФ "Открытие" из-за регуляторных требований передаст 15% акций Объединенной вагонной компании (ОВК) на баланс другой структуры в группе, оставив себе 10% акций, сообщил глава группы Михаил Задорнов в рамках ПМЭФ.
Обновлено в 18:57
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено в 18:32
Игры
[Е3 2019] Microsoft Flight Simulator – Новая часть знаменитого симулятора
Компания Microsoft представила новую часть одного из своих самых известных симуляторов – Microsoft Flight Simulator.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Музыка
Егор Крид отдает «Гелик» за лайки
Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее, - написал Егор Крид.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Здоровье
Названы три самых полезных завтрака
Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Футбол
Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0
Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Гондураса со счётом 7:0. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе «Жозе Пинейро Борда».
Обновлено в 17:07
Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
Обновлено в 12:53
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Продукты, вызывающие рак
Список самых опасных продуктов-канцерогенов озвучил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Обновлено в 08:43
Политика
Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Стали известны приметы, в которые верят российские звезды
Обновлено в 18:23
Общество
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Политика
Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля
Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
Обновлено в 16:24
Культура
Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
Игры
Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 19:12