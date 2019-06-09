Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09

с чего всё началось

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.

Происшествия Москвичка захватила в плен «мужа на час» Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".

Общество Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Культура Минкульт отказался вмешиваться в спор BadComedian и Kinodanz 4 июня глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова объяснила, что ведомство не имеет отношения к конфликту между кинокомпанией и блогером, однако готово рассмотреть вопрос о поддержке Kinodanz в случае обращения.

Политика Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Спорт В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛА Вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрят после перепроверки допинг-проб московской лаборатории.

Политика Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом» «В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.

Армия и оружие Почти сотню офицеров сил безопасности Судана отправили в отставку В Судане более 90 офицеров сил безопасности и разведки были отправлены в отставку, сообщает 9 июня телеканал Al Arabiya со ссылкой на анонимные источники.

Происшествия Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.

Происшествия Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Футбол Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".

Экономика России предрекли снижение бедности Как отмечается в «Докладе об экономике России», снижению уровня бедности будут способствовать рост экономики, увеличение оплаты труда в частном секторе, а также индексация пенсий на уровень инфляций.

Здоровье Продукты, вызывающие рак Список самых опасных продуктов-канцерогенов озвучил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Автоспорт Бинотто назвал Феттеля моральным победителем «Гран-При Канады» Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.

Здоровье Названы три самых полезных завтрака Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.

Недвижимость Квартирам не хватает покупателей В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.

Интернет Mozilla запускает платный премиум-сервис Директор компании Mozilla Corporation Крис Бирд обнародовал планы, касающиеся запуска премиального сервиса Firefox Premium, где будут предоставляться платные сервисные услуги.

Спорт Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает "Советский спорт".