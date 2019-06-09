Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".
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Американский журнал оценил российских «убийц кораблей»

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Американский журнал рассказал об «убийце флота США» в Крыму

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«Большой убийца кораблей»: National Interest о «морском защитнике» Крыма

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Российская газета08:09

The National Interest рассказал об «убийце американского флота» в Крыму

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National Interest рассказал о размещённом в Крыму «убийце кораблей»

RT на русском12:39
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В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
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Украинские националисты решили идти на выборы единым фронтом.
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Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
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Защитник Самюэль Умтити в интервью RTL заявил, что он останется в «Барселоне» на следующий сезон.
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Со своей стороны, директор научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев, сообщил, что, согласно данным проведенного ими экзитпола, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94 процента голосов.
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Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная политика США напоминает о временах, когда существовало рабовладение.
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Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
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В станице Тбилисской состоялся детский карнавал

Герои Пушкина ожили на улицах станицы Тбилисской Краснодарского края Здесь состоялся карнавал, приуроченный к 220-летию со дня рождения великого поэта.
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Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
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Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
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Умер младший брат Хиллари Клинтон

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
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Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
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Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
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