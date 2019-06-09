Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".
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Американское издание The National Interest
 рассказало о переоснащении ракетного комплекса «Утес» в Крыму новейшими дальнобойными и маневренными ракетами.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
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