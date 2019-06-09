Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09

с чего всё началось

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".

Политика NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.

Космос Астрономы назвали самые странные и необычные звезды в Млечном пути Астрономы назвали самые странные и необычные звезды в галактике, где находятся Земля и Солнечная система.

Культура Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Общество Черное море в Одессе окрасилось в зеленый цвет В Одессе уже несколько дней можно наблюдать необычную картину: море вблизи береговой линии окрасилось в зеленый цвет.

Происшествия Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников «Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.

Происшествия Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.

Космос ESA представило многоразовую космическую капсулу Space Rider Space Rider – потомок IXV, экспериментального беспилотного суборбитального космического корабля, выполнившего успешный полет и возвращение в 2015 году.

Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.

Авто Эксперимент показал влияние музыки в машине на водителя Инициаторы эксперимента задались вопросом о том, есть ли связь между навыками водителя и звучащей в салоне музыкой, сообщает издание «Невские новости».

Происшествия Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.

Политика ЕС официально признал новое правительство Молдавии Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.

Общество В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов Фермер из Астрахани Рустам Мудаев выкапывал яму под мусор и заметил в земле старинный бронзовый горшок.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.

Общество Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes) «Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.

Футбол Гризманн продолжит карьеру в ПСЖ Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, вероятнее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.

Политика Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность».

Экономика Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.