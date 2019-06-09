Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".
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Американское издание The National Interest
 рассказало о переоснащении ракетного комплекса «Утес» в Крыму новейшими дальнобойными и маневренными ракетами.
Известия11:13

Подробнее о событии

Как Россия обеспечивает береговую оборону Крыма

RT на русском17:25

Американский журнал оценил российских «убийц кораблей»

URA.Ru13:11

NI назвал ракетный комплекс «Утес» в Крыму «убийцей кораблей»

РИА Новости11:43

«Большой убийца кораблей»: National Interest о «морском защитнике» Крыма

РИА Новости Крым12:04

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Российская газета08:09

The National Interest рассказал об «убийце американского флота» в Крыму

ФАН06:42

Американский журнал рассказал об «убийце флота США» в Крыму

Новый Крым09:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения.
Обновлено в 20:03
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.
Обновлено в 02:29
Игры

Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 19:12
ЖКХ

Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей воды

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
Обновлено в 16:14
Политика

Ким Чен Ына заподозрили в казнях пираньями

Обновлено в 18:42
Происшествия

American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX

American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Обновлено в 18:14
Космос

На Марсе обнаружили дома и технику

Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.
Обновлено в 15:41
Авто

Стильные и надежные подержанные авто за 400-450 тысяч рублей

За 450 тысяч можно прикоснуться к легендарной машине, у которой под капотом установлен двигатель объёмом 4,2 литра и мощностью 335 лошадей.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Общество

Почему полицейские массово увольняются со службы

Как рассказал «URA.RU» председатель профсоюза Михаил Пашкин, люди увольняются со службы как в Москве, так и в регионах.
Обновлено в 04:52
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

«Что касается положительных факторов, то национальные проекты, направленные на развитие человеческого капитала и повышение производительности, могут оказать позитивное воздействие на потенциальный рост экономики России в среднесрочной перспективе в зависимости от того, насколько успешно они будут реализованы», — говорится в докладе.
Обновлено в 18:57
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 21:11
Футбол

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
Обновлено в 18:16
Общество

На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей

Центр спасения дельфинов "Дельфа" получит 2,5 миллиона рублей на проведения тренингов по спасению дельфинов в Черном море, сообщила РИА Новости директор Центра Татьяна Белей.
Обновлено в 20:14
Общество

Сапожников попросил сносить незаконные гаражи-ракушки в Чите

Обновлено в 20:25
Происшествия

В Кировском районе Петербурга насмерть сбили человека

В Кировском районе Санкт-Петербурга, около половины первого ночи 10 июня, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева, Ниссан Алмера насмерть сбил человека.
Обновлено в 19:30
Политика

WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено в 17:42
Здоровье

Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла

Обновлено в 15:06
Здоровье

Названа причина преждевременной смерти молодых людей

По данным исследования, один из 7 случаев смерти связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 - с нехваткой овощей.
Обновлено в 09:31
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Дом юнармии открылся в Хабаровском районе

Обновлено в 19:58
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