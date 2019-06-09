Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»Российская газета 08:09

с чего всё началось

Информация о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новыми дальнобойными и маневренными ракетами привлекла внимание иностранных военных. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион - "настоящим убийцей американского флота".

Шоу-бизнес Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения.

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Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.

ЖКХ Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей воды Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.

Происшествия American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября.

Армия и оружие Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.

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Космос На Марсе обнаружили дома и технику Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.

Авто Стильные и надежные подержанные авто за 400-450 тысяч рублей За 450 тысяч можно прикоснуться к легендарной машине, у которой под капотом установлен двигатель объёмом 4,2 литра и мощностью 335 лошадей.

Происшествия Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

Общество Почему полицейские массово увольняются со службы Как рассказал «URA.RU» председатель профсоюза Михаил Пашкин, люди увольняются со службы как в Москве, так и в регионах.

Общество Россиян ожидает короткая рабочая неделя В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.

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Футбол Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.

Общество На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей Центр спасения дельфинов "Дельфа" получит 2,5 миллиона рублей на проведения тренингов по спасению дельфинов в Черном море, сообщила РИА Новости директор Центра Татьяна Белей.

Происшествия В Кировском районе Петербурга насмерть сбили человека В Кировском районе Санкт-Петербурга, около половины первого ночи 10 июня, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева, Ниссан Алмера насмерть сбил человека.

Политика WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.