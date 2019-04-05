Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном боюRT на русском 02:03
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях. Об этом сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.
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Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Экономика
Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»
Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Мадриде
Обновлено в 10:22
Политика
В штабе Порошенко призвали Зеленского сдать анализы «не понарошку»
Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что его оппонент Владимир Зеленский должен сдать медицинские анализы перед дебатами не понарошку, а всерьёз, с соблюдением медицинских протоколов.
Обновлено в 09:26
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Общество
Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу
В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом.
Обновлено в 10:15
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье
Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
Обновлено в 04:53
Политика
Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского
17 января, в день заседания суда по делу Вышинского, сотрудники украинской прокуратуры провели обыски в квартире Доманского.
Обновлено в 08:21
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Происшествия
На базе морской авиации в США произошла стрельба
В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика
Грудинин сменил Рогозина на должности гендиректора «Ил»
Алексей Рогозин уволен с поста генерального директора ПАО «Ил». 35-летний сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина занимал эту должность два года.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Volkswagen Passat
В Volkswagen отмечают, что по количеству выпущенных машин среди всех моделей марки Passat уступает только легендарному Golf, тираж которого за 45 лет существования составил 35 млн автомобилей.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии
Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 09:55
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53