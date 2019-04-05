Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном боюRT на русском 02:03

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях. Об этом сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.
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Россия отгрузила за границу крупную партию ЗРК «Тор»

Московский Комсомолец01:44

Зенитный комплекс «Тор-М2» прошел испытания в боевых условиях

РБК03:28

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

RT на русском02:03

Имитирующий средства воздушного нападения комплекс испытывают в РФ

Российская газета05:42

ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя

Известия01:29

Россияне впервые испытали в реальном бою «Тора»

Газета.Ru01:15

Фанил Зиятдинов: ведутся работы по роботизации «Тора»

РИА Новости03:34
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Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Футбол

Жиго: если бы не увлёкся футболом, то стал бы сапёром-пожарным

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, кем бы он мог стать, если бы не начал профессионально заниматься футболом.
Обновлено в 05:49
Политика

Кремль прокомментировал обострение конфликта в Ливии

Москва внимательно следит за развитием событий в Ливии и надеется на мирное урегулирование ситуации, заявил в пятницу, 5 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Здоровье

Мосприрода предупредила об активизации клещей с наступлением тепла

С наступлением теплой погоды в природных парках активизируются клещи.
Обновлено в 06:01
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем

Обновлено в 05:21
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Кино

В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»

Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Космос

Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды

Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено вчера в 14:00
Кино

Билеты на сеансы «Мстителей 4» продают за тысячи долларов

Обновлено в 05:18
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в нидерландском Эйндховене

На одной из улиц нидерландского Эйндховена произошла стрельба. Как сообщает Hartvannederland.nl, один человек получил серьёзное ранение.
Обновлено в 04:30
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Обновлено в 04:53
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие

В Китае сертифицировали российский Ми-171

Напомним, в конце 2018 года холдинг «Вертолеты России» провел в Китае демонстрационные полеты Ми-171 с двигателем ВК-2500-03, где были показаны транспортные возможности вертолета по перевозке грузов на внешней подвеске, тушению пожаров, а также полеты с водосливным устройством.
Обновлено в 06:08
Энергетика

Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо

Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Экономика

Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины

Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
Транспорт

Австрийцы предложили построить в Шереметьево канатную дорогу за ₽10 млрд

Рельсы с канатами Австрийская компания Doppelmayr направила на рассмотрение в Шереметьево проект строительства наземной рельсовой дороги, соединяющей северный и южный терминальные комплексы аэропорта, сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров.
Обновлено в 05:59
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Екатеринбурге в поликлинику подбросили трехмесячного ребенка

Обновлено в 03:13
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Почему Морадашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе

Обновлено вчера в 23:20
Гаджеты

Объявлены российские цены флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

Компания Xiaomi представила сегодня в Москве свой новый флагманский смартфон Mi 9. Продажи на международном рынке и в Китае начались в конце февраля, а в России он появится только сейчас.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах

На заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам одобрили законопроект.
Обновлено 03 апреля в 17:22
Здоровье

В Таганроге здоровую женщину признали психбольной

В психиатрической больнице женщина оказалась однажды в 2014 году.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Кому достанется наследство режиссера Георгия Данелии

Обновлено вчера в 10:18
Экономика

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
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