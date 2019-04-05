Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном боюRT на русском 02:03
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях. Об этом сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Футбол
Жиго: если бы не увлёкся футболом, то стал бы сапёром-пожарным
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, кем бы он мог стать, если бы не начал профессионально заниматься футболом.
Обновлено в 05:49
Политика
Кремль прокомментировал обострение конфликта в Ливии
Москва внимательно следит за развитием событий в Ливии и надеется на мирное урегулирование ситуации, заявил в пятницу, 5 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Мосприрода предупредила об активизации клещей с наступлением тепла
С наступлением теплой погоды в природных парках активизируются клещи.
Обновлено в 06:01
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Обновлено в 05:21
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Кино
В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»
Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Космос
Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды
Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
Билеты на сеансы «Мстителей 4» продают за тысячи долларов
Обновлено в 05:18
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в нидерландском Эйндховене
На одной из улиц нидерландского Эйндховена произошла стрельба. Как сообщает Hartvannederland.nl, один человек получил серьёзное ранение.
Обновлено в 04:30
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:53
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
В Китае сертифицировали российский Ми-171
Напомним, в конце 2018 года холдинг «Вертолеты России» провел в Китае демонстрационные полеты Ми-171 с двигателем ВК-2500-03, где были показаны транспортные возможности вертолета по перевозке грузов на внешней подвеске, тушению пожаров, а также полеты с водосливным устройством.
Обновлено в 06:08
Энергетика
Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо
Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Экономика
Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины
Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
Транспорт
Австрийцы предложили построить в Шереметьево канатную дорогу за ₽10 млрд
Рельсы с канатами Австрийская компания Doppelmayr направила на рассмотрение в Шереметьево проект строительства наземной рельсовой дороги, соединяющей северный и южный терминальные комплексы аэропорта, сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров.
Обновлено в 05:59
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Морадашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Гаджеты
Объявлены российские цены флагманского смартфона Xiaomi Mi 9
Компания Xiaomi представила сегодня в Москве свой новый флагманский смартфон Mi 9. Продажи на международном рынке и в Китае начались в конце февраля, а в России он появится только сейчас.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах
На заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам одобрили законопроект.
Обновлено 03 апреля в 17:22
Здоровье
В Таганроге здоровую женщину признали психбольной
В психиатрической больнице женщина оказалась однажды в 2014 году.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Кому достанется наследство режиссера Георгия Данелии
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38