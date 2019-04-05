Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном боюRT на русском 02:03
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях. Об этом сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.
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Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Авто
В России подешевели пикапы Isuzu D-Max
Обновлено вчера в 11:20
Политика
«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»
Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено вчера в 09:23
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше
Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Театры
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
Манчини признан тренером года в Италии
Обновлено вчера в 11:15
Энергетика
«Роснефть» открыла офис в Сингапуре
"Роснефть" открыла офис дочерней структуры Rosneft Singapore в Сингапуре.
Обновлено в 04:01
Кино
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Прощание с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелией, который умер в четверг на 89-м году жизни, пройдет в московском Доме кино, дата пока не определена.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом
Известный шеф-повар Гордон Рамзи сообщил о прибавлении в семействе. Его 44-летняя супруга Тана родила ему сына.
Обновлено в 04:19
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд
Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты
Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9
В России версия смартфона с 64 гигабайтами ПЗУ стоит 4 990 рублей, а со 128 гигабайтами ПЗУ — 37 990 рублей.
Обновлено в 01:06
Энергетика
Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара
Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Космос
Зонд «Хаябуса-2» произвел взрыв на астероиде Рюгу
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Хоккей
Президентом челябинского ХК «Трактор» избран Алексей Текслер
Ранее в президентской должности в «Тракторе» находился экс-губернатор Борис Дубровский, должность директора принадлежала его соратнику Ивану Сеничеву.
Обновлено в 04:00
Игры
Следующая Assassin’s Creed может быть посвящена ассасинам-викингам
Протагонистами Assassin's Creed уже становились пираты, древнеегипетские полицейские и спартанские наёмники, но дальше нас ждёт нечто ещё более невероятное - ассасины-викинги.
Обновлено в 03:08
Футбол
В МИД оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37