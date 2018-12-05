Армия и оружие

Ракетный эсминец США демонстративно прошел в районе базы ТОФ России
Вести.Ru
18:03

Ракетный эсминец США McCampbell демонстративно прошел неподалеку от базы Тихоокеанского флота России в районе залива Петра Великого (Приморье). Об этом сообщили в ВМС США, добавив, что это – "вызов чрезмерным морским претензиям РФ".
Вести.Ru18:03
с чего всё началось
"Эти операции демонстрируют, что США будут осуществлять полеты, направлять корабли и осуществлять операции везде, где это позволено международным правом", - приводит слова Макмарр телеканал CNN
 и несколько других СМИ.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет.
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В Северной столице стартовал первый сбор руководящего состава военно-политических органов ВС РФ под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова.
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Индия собралась арендовать у России еще одну подлодку за $3,3 млрд

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Обновлено в 19:07
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НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.
Обновлено в 14:55
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Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем»

Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие

ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие.
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