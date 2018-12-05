Армия и оружие
Ракетный эсминец США демонстративно прошел в районе базы ТОФ России
Ракетный эсминец США демонстративно прошел в районе базы ТОФ РоссииВести.Ru18:03
Ракетный эсминец США McCampbell демонстративно прошел неподалеку от базы Тихоокеанского флота России в районе залива Петра Великого (Приморье). Об этом сообщили в ВМС США, добавив, что это – "вызов чрезмерным морским претензиям РФ".
Вести.Ru18:03
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Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:52
Армия и оружие
Генштаб РФ: Россия непременно ответит на выход США из ДРСМД
Отказ США от выполнения обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к ответным мерам со стороны России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая 5 декабря на брифинге для представителей военных ведомств иностранных государств.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ
В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Украина провела испытания ракет на Черном море
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
В Петербурге впервые пройдет сбор офицеров военно-политических органов
В Северной столице стартовал первый сбор руководящего состава военно-политических органов ВС РФ под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными
В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
Индия собралась арендовать у России еще одну подлодку за $3,3 млрд
Индия в ближайшее время собирается заключить контракт на 3,3 млрд. долл. на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщило издание India Today.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде
НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем»
Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии
Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Захарова рассказала о готовящейся провокации в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что военное положение на Украине является «ширмой» для организации провокации в Донбассе.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в среду, 5 декабря, заявила, что «из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре».
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Найдены новые доказательства нарушения КНДР договора о денуклеаризации
Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
Истребители Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой с характеристиками, подобными «Кинжалу»
В настоящее время опытное боевое дежурство в Воздушно-космических силах РФ несут вооруженные авиакомплексом «Кинжал» истребители МиГ-31К.
Обновлено в 19:56