с чего всё началось

Ракетный эсминец США McCampbell демонстративно прошел неподалеку от базы Тихоокеанского флота России в районе залива Петра Великого (Приморье). Об этом сообщили в ВМС США, добавив, что это – "вызов чрезмерным морским претензиям РФ".

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб РФ: Россия непременно ответит на выход США из ДРСМД Отказ США от выполнения обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к ответным мерам со стороны России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая 5 декабря на брифинге для представителей военных ведомств иностранных государств.

Армия и оружие Армия и оружие В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В Кронштадте появится новый военно-научный объект ВМФ В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота.

Армия и оружие Армия и оружие Украина провела испытания ракет на Черном море Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет.

Армия и оружие Армия и оружие В Петербурге впервые пройдет сбор офицеров военно-политических органов В Северной столице стартовал первый сбор руководящего состава военно-политических органов ВС РФ под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова.

Армия и оружие Армия и оружие Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.

Армия и оружие Армия и оружие Индия собралась арендовать у России еще одну подлодку за $3,3 млрд Индия в ближайшее время собирается заключить контракт на 3,3 млрд. долл. на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщило издание India Today.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.

Армия и оружие Армия и оружие Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем» Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.

Армия и оружие Армия и оружие ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Армия и оружие Армия и оружие Захарова рассказала о готовящейся провокации в Донбассе Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что военное положение на Украине является «ширмой» для организации провокации в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в среду, 5 декабря, заявила, что «из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре».

Армия и оружие Армия и оружие Найдены новые доказательства нарушения КНДР договора о денуклеаризации Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова.