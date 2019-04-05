Армия и оружие

Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видеоМосковский Комсомолец 02:23

В конце марта в Черное море вошли несколько фрегатов НАТО. Корабли осуществляли "патрулирование" в преддверии плановых учений "Морской щит – 2019". В маневрах примут участие 2,2 тысячи военных из Канады, Нидерландов, Греции, Турции, Румынии и Болгарии.
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Отряд кораблей Черноморского флота успешно выполнил учебные ракетные стрельбы в акватории Чёрного моря

Интерфакс - Россиявчера в 23:43

Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника ракетами «Москит» — видео

RT на русском06:48

Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота

ТАСС06:38

Ракетные стрельбы прошли в Черном море

Газета.Ru01:41

Ракетные катера уничтожили противника в Черном море. Видео

Вести.Ru12:00

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

РИА Новости00:35

Укус «Москита»: лучшие кадры ракетных стрельб в Черном море

ТК Звездавчера в 22:00
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Последним местом работы Сергея Булатова в качестве главного тренера был ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), который победил в группе «Восток» первенства ПФЛ в прошлом сезоне.
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«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
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Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
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Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
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Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
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Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»

Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".
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Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики

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Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео

В ведомстве отметили, что врач характеризуется с положительной стороны, и не раз получала благодарные отзывы от пациентов больницы.
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Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом

Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Гаджеты

Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март

Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
Обновлено в 15:17
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На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Обновлено в 12:31
Технологии

В Германии открыли пещерную систему возрастом в миллионы лет

Рейнские сланцевые горы, как удалось выяснить специалистам, таили в себе гигантскую пещерную систему, возраст которой оценивается в миллионы лет.
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Общество

Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
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Ксения Бородина начала бояться летать на самолетах

Известная телеведущая Ксения Бородина провела несколько дней в одном из самых романтических городов мира — Париже.
Обновлено в 06:39
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

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Джаред Лето выложил в Сеть кадры из нового фильма Marvel

Первыми кадрами со съемок «Морбиус, живой вампир» поделился Джаред Лето.
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Додон пригласил патриарха Кирилла посетить Молдавию

Пригласил патриарха посетить нашу страну и выразил надежду на то, что его визит состоится в ближайшее время, до конца текущего года, — написал в Facebook молдавский лидер, который находится в Москве с рабочей поездкой.
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Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии

Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
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Политика

В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков

Как уточнили ТАСС в генеральной прокуратуре республики, на высшую меру наказания - смертную казнь в Абхазии с 1993 года введен мораторий.
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Экономика

Почти 120 человек задержаны в ходе последних протестов в Венесуэле

Почти 120 человек задержаны в ходе последних протестов в Венесуэле из-за отсутствия электричества и воды.
Обновлено в 00:45
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