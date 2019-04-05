Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видеоМосковский Комсомолец 02:23
В конце марта в Черное море вошли несколько фрегатов НАТО. Корабли осуществляли "патрулирование" в преддверии плановых учений "Морской щит – 2019". В маневрах примут участие 2,2 тысячи военных из Канады, Нидерландов, Греции, Турции, Румынии и Болгарии.
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Отряд кораблей Черноморского флота успешно выполнил учебные ракетные стрельбы в акватории Чёрного моря
Интерфакс - Россиявчера в 23:43
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