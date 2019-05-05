Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен ЫнИзвестия вчера в 17:45

Запуск ракет из КНДР 4 мая координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости». Отмечается, что запуск проводился для проверки эксплуатационных свойств, а также точности ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок.

Хоккей «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и повел в серии "Сан-Хосе Шаркс" на домашнем льду принимал "Колорадо Эвеланш" в пятой встрече серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Происшествия На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Политика Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Общество Аномальная жара грозит пожарами на Урале Столбики термометров покажут от +25 до 27 градусов и выше. Это грозит природными пожарами.

Единоборства Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.

Происшествия В секторе Газа возросло число погибших в стычках с армией Израиля Число погибших в результате атаки с воздуха израильскими военнослужащими по палестинскому сектору Газа возросло до семи человек.

Шоу-бизнес Священника пригласили к певице МакSим в больницу Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.

Единоборства Серроне вызвал на бой Макгрегора Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.

Футбол Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга "Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.

Шоу-бизнес Пугачева увидела пророческий сон о финалистах детского шоу «Голос» Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей приснилась судьба финалистов детского «Голоса».

Шоу-бизнес Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни Знаменитая актриса и певица Лариса Долина недавно впервые вышла в свет после болезни, посетив шоу в честь Первомая в Армении.

Политика Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

Единоборства Геннадий Головкин выбрал нового тренера Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.

Общество Эксперт опроверг связь низкой производительности труда с числом праздников Низкая производительность труда россиян не связана с большим количеством праздников, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

Происшествия В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.

Технологии Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Музыка Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.