Армия и оружие
Ракетные эсминцы США вошли в Персидский заливЭхо Москвы вчера в 20:05
Два боевых судна, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», попали в акваторию без каких-либо препятствий со стороны иранских сил Корпуса стражей исламской революции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морского института США.
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Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Замглавы Минобороны России встретился с послом Японии
«Стороны обсудили вопросы, касающиеся двустороннего военного сотрудничества, в том числе предстоящих консультаций в формате «2 + 2» с участием глав оборонных и внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Японии», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения»
Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика
СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского
Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Культура
В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры
"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Игры
Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности
Компания Microsoft в честь десятилетия Minecraft анонсировала новую мобильную игру в дополненной реальности Minecraft Earth.
Обновлено в 10:24
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
«Рособоронэкспорт» объявил закупку сухих пайков для Венесуэлы
Начальная цена каждого сухпайка - 873,36 рубля, общая цена договора составляет 14,4 млн рублей - столько будут стоить 16,5 тыс. сухих пайков.
Обновлено в 12:29
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Общество
Противники строительства храма вновь собираются в сквере в центре Екатеринбурга
Противники строительства храма вновь собираются в сквере в центре Екатеринбурга, однако сегодня их около 200 человек.
Обновлено в 11:30
Политика
Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории
Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Кино
Первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза» уже в сети
Обновлено в 10:41
Политика
Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец
Мальчик является восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.
Обновлено в 12:04
Общество
Беглов поручил увеличить надбавку классным руководителям
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение увеличить надбавку школьным учителям за классное руководство.
Обновлено в 13:08
Политика
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07