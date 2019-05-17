Армия и оружие

Ракетные эсминцы США вошли в Персидский заливЭхо Москвы вчера в 20:05

Два боевых судна, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», попали в акваторию без каких-либо препятствий со стороны иранских сил Корпуса стражей исламской революции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морского института США.
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Зачем эсминцы США вошли в Персидский залив

Газета.Ru12:43

Война с Ираном не даст Трампу снова стать президентом

Московский Комсомолец12:00

Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Коммерсантъвчера в 19:12

Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

ТАССвчера в 19:31

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

RT на русскомвчера в 19:16

Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Эхо Москвы02:30

Одиночное плавание: США лишились союзников в противостоянии с Ираном

Известиявчера в 17:02
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Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Замглавы Минобороны России встретился с послом Японии

«Стороны обсудили вопросы, касающиеся двустороннего военного сотрудничества, в том числе предстоящих консультаций в формате «2 + 2» с участием глав оборонных и внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Японии», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения»

Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:58
Происшествия

В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание

Обновлено в 12:01
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика

СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского

Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Культура

В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры

"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Игры

Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности

Компания Microsoft в честь десятилетия Minecraft анонсировала новую мобильную игру в дополненной реальности Minecraft Earth.
Обновлено в 10:24
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

«Рособоронэкспорт» объявил закупку сухих пайков для Венесуэлы

Начальная цена каждого сухпайка - 873,36 рубля, общая цена договора составляет 14,4 млн рублей - столько будут стоить 16,5 тыс. сухих пайков.
Обновлено в 12:29
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Общество

Противники строительства храма вновь собираются в сквере в центре Екатеринбурга

Противники строительства храма вновь собираются в сквере в центре Екатеринбурга, однако сегодня их около 200 человек.
Обновлено в 11:30
Политика

Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Кино

Первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза» уже в сети

Обновлено в 10:41
Политика

Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец

Мальчик является восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.
Обновлено в 12:04
Общество

Беглов поручил увеличить надбавку классным руководителям

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение увеличить надбавку школьным учителям за классное руководство.
Обновлено в 13:08
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
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