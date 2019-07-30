Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома ПлесецкRT на русском 02:27
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Как отмечается, старт состоялся в 08:56 мск, предстартовые операции и сам запуск прошли штатно.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:35, Вашингтон
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия
На полигоне под Екатеринбургом военнослужащий погиб от удара током
"По предварительным данным смерть военнослужащего - водителя-электрика наступила от поражения электрическом током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:41
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Общество
Названы главные признаки профессионального выгорания
В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или "состояния полного истощения".
Обновлено в 02:06
Политика
Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет "прятаться", так как это будет "большой подарок" главе российского государства Владимиру Путину.
Обновлено в 02:37
Политика
Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Nissan намерен сократить производственные мощности на 10%
Обновлено в 03:20
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
Курящим людям, которые пострадали из-за паводка в Амурской области, где действует режим ЧС регионального значения, доставят сигареты, просьбу людей исполнили спонсоры, рассказала журналистам на пресс-конференции во вторник заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.
Обновлено в 02:32
Музыка
В «Лужниках» выступает группа Rammstein
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Инна Чурикова остается в больнице в тяжелом состоянии
Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе больницы.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»
Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с тарифами на ЖКХ
Президент России Владимир Путин поручил главе Федеральной антимонопольной службы РФ Игорю Артемьеву обратить внимание на ситуацию с тарифами ЖКХ.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Обновлено в 00:20
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Врач не рекомендует Меган Маркл торопиться со второй беременностью
Врач-гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес дала интервью изданию Express, в котором порекомендовала Меган Маркл не спешить со второй беременностью.
Обновлено в 01:02
Авто
Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Рязани горит цех комбайнового завода
Обновлено в 04:11