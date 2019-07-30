Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома ПлесецкRT на русском 02:27

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Как отмечается, старт состоялся в 08:56 мск, предстартовые операции и сам запуск прошли штатно.
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Ракетоноситель Союз со спутником Меридиан стартовала с космодрома Плесецк

Эхо Москвы02:35

Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» отделился от ракеты-носителя

Интерфакс02:30

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

ТАСС02:04

С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником «Меридиан»

РИА Новости02:27

Ракета «Союз» со спутником Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

РБК02:19

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

RT на русском02:27

Ракета «Союз» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Газета.Ru02:19
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