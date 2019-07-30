Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома ПлесецкRT на русском 02:27
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Как отмечается, старт состоялся в 08:56 мск, предстартовые операции и сам запуск прошли штатно.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Гаджеты
Объявлены финальные спецификации смартфона на Linux Librem 5
Ещё не известно, будет ли выпущен смартфон на базе Linux компании Purism в этом квартале, но по крайней мере сегодня были опубликованы окончательные спецификации аппаратного обеспечения этого необычного устройства.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили
Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Мэрия Москвы согласовала акцию 3 августа в поддержку оппозиции
Мэрия Москвы согласовала акцию 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщил «РИА Новости» глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна прокомментировал слухи о разводе юмориста
Агент юмориста Михаила Галустяна Алексей Новацкий прокомментировал сообщения о возможном разводе артиста.
Обновлено вчера в 19:19
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Технологии
«Ростелеком» впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой
«Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Аваков обвинил Порошенко в бессовестной лжи о выборах
Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в бессовестной лжи из-за оправданий поражения на выборах тем, что против него «была работа полиции».
Обновлено в 02:54
Музыка
Присяжные признали певицу Кэти Перри виновной в плагиате
Суд Лос-Анджелеса признал известную американскую певицу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав, допущенном при написании песни Dark Horse, которую звезда выпустила в 2013 году.
Обновлено в 02:01
Наука
Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Названы возможные сроки уничтожения Украины
Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Хоккей
Пашков: Бобровский прорубил окно, а Василевский в него пролез
Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением по поводу подписания нового контракта между вратарем Андреем Василевским и клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 01:54
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Происшествия
ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Футбол
В Англии с сезона-2019/20 введут временные удаления футболистов
Федерация футбола Англии приняла решение ввести временные удаления в некоторых лигах.
Обновлено в 02:41
Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков
Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.
Обновлено в 02:41
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Петербурге 2,5 часа тушили пожар на крыше торгового центра
Обновлено вчера в 21:54
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00