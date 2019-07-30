Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Как отмечается, старт состоялся в 08:56 мск, предстартовые операции и сам запуск прошли штатно.

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

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