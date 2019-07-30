Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома ПлесецкТАСС 02:04
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:07, Вашингтон
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Обновлено в 05:21
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поделилась откровенными фото
Брежнева фотографии дочери оценила и даже выложила их на своей странице в Stories.
Обновлено в 03:00
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Экономика
Банки стали прощать долги россиянам
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Технологии
Кошелек Blockchain запустил собственную криптобиржу
Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Ранее сообщалось, что, согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:18
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Общество
Госдуму попросили о блокировке BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы»
В перечень попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и другие.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
Новую экспериментальную 155-мм гаубицу «Brutus» показали на учениях в США
Как пишет издание, новая экспериментальная самоходная гаубица калибра 155-мм "Вrитиs", установленная на шасси автомобиля FMTV 6Х6, была задействована американской армией во время обеспечения учений Национальной гвардии Northern Strike 2019 в штате Мичиган США.
Обновлено в 07:34
Общество
Площадь пожаров в Красноярском крае превысила один миллион гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае возросла до 1,05 миллиона гектаров, большая часть из них происходит в отдалённых районах, следует из сводки на сайте регионального лесопожарного центра.
Обновлено в 04:16
Футбол
Marca: «Барселона» продаст Малкома в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените", утверждает Marca.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Третий за день человек упал на рельсы в московском метро
Обновлено в 07:32
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Риме задержали обокравшего россиянку колумбийского трансвестита
Полицейские в Риме задержали накрашенного и переодетого в женщину уличного вора, который обокрал российскую туристку.
Обновлено в 07:13
Футбол
В РФС ответили, почему Вилков не взял исчезающий спрей: «Возможно, он даже яичницу на завтрак не ел»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему у судьи матча «Тамбов» — «Спартак» (2:0) Михаила Вилкова не было при себе баллончика с исчезающим спреем, которым он мог бы наносить временные отметки на поле.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Рынска показала свое лицо после операции
Вдова политолога и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко 44-летняя Божена Рынска подтянула овал лица.
Обновлено вчера в 18:50