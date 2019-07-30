Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой поделилась откровенными фото Брежнева фотографии дочери оценила и даже выложила их на своей странице в Stories.

Политика Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

Экономика Банки стали прощать долги россиянам Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.

Политика Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.

Технологии Кошелек Blockchain запустил собственную криптобиржу Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.

Происшествия В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.

Общество Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.

Экономика Топилин объяснил рост числа бедных россиян Ранее сообщалось, что, согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Политика Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Общество Госдуму попросили о блокировке BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы» В перечень попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и другие.

Армия и оружие Новую экспериментальную 155-мм гаубицу «Brutus» показали на учениях в США Как пишет издание, новая экспериментальная самоходная гаубица калибра 155-мм "Вrитиs", установленная на шасси автомобиля FMTV 6Х6, была задействована американской армией во время обеспечения учений Национальной гвардии Northern Strike 2019 в штате Мичиган США.

Общество Площадь пожаров в Красноярском крае превысила один миллион гектаров Площадь лесных пожаров в Красноярском крае возросла до 1,05 миллиона гектаров, большая часть из них происходит в отдалённых районах, следует из сводки на сайте регионального лесопожарного центра.

Политика Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.

Происшествия В Риме задержали обокравшего россиянку колумбийского трансвестита Полицейские в Риме задержали накрашенного и переодетого в женщину уличного вора, который обокрал российскую туристку.

Футбол В РФС ответили, почему Вилков не взял исчезающий спрей: «Возможно, он даже яичницу на завтрак не ел» Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему у судьи матча «Тамбов» — «Спартак» (2:0) Михаила Вилкова не было при себе баллончика с исчезающим спреем, которым он мог бы наносить временные отметки на поле.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского государственного университета В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.