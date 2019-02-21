Космос
Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с БайконураКоммерсантъ вчера в 12:42
Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Запуск происходил с 31-й стартовой площадки космодрома Байконур.
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с чего всё началось
Запланированный на 27 февраля запуск британских спутников OneWeb ракетой-носителем «Союз» с космодрома Куру отложен по крайней мере на сутки из-за нештатной ситуации при запуске египетского спутника EgyptSat-A, сообщил президент компании OneWeb Грег Уайлер в своем Twitter.Ведомостивчера в 18:17
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OneWeb подтвердил очередной перенос запуска спутников для Интернета с орбиты. Проблема в российской ракете
Фонтанка.Ру18 февраля в 19:02
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