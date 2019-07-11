Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома ПлесецкRT на русском вчера в 13:30

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
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Блок «Волга» после запуска военных спутников с Плесецка увели на орбиту захоронения

ТАССвчера в 23:55

Блок «Волга» после запуска аппаратов с Плесецка увели на орбиту захоронения

RT на русском00:06

Военные спутники Минобороны вышли на расчетные орбиты

Газета.Ruвчера в 22:07

Запущенные с Плесецка военные спутники взяты на управление

Коммерсантъвчера в 20:59

Рогозин поздравил Минобороны с успешным пуском военных спутников с Плесецка

РИА Новостивчера в 23:17

Запущенные с Плесецка военные спутники вывели на расчетные орбиты

РБКвчера в 18:51

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Интерфаксвчера в 17:14
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Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Обновлено вчера в 08:47
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

Обновлено в 02:05
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Обновлено вчера в 20:19
Общество

WSJ: ответственная за пожар в Калифорнии компания годами не ремонтировала опоры ЛЭП

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, годами не ремонтировала опоры линии электропередачи, что привело к катастрофе.
Обновлено вчера в 23:44
Кино

Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера

Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В пещере на Крите нашли убитой женщину-ученую из США

Обновлено вчера в 14:19
Хоккей

«Автомобилист» объявил об изменении размера площадки

В новом сезоне ледовая площадка КРК «Уралец», на котором «Автомобилист» принимает своих соперников, станет уже на два метра.
Обновлено в 02:02
Общество

Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился

Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Наука

Россия обнаружит скрытые подлодки США

В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.
Обновлено в 00:51
Хоккей

Третьяк объяснил смену главного тренера сборной России

Обновлено в 01:09
Политика

Немецкий журналист назвал автотрассу «Меридиан» кошмаром для США

Протяженность автотрассы, соединяющей Западную Европу и Китай, составит 8445 км, из них около 2 тыс. км пройдут по территории России.
Обновлено в 02:24
Происшествия

На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья

В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Суд зарегистрировал дело бывшего вице-губернатора Петербурга

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, которого обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу (№ 1-283/2019).
Обновлено в 01:58
Экономика

Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате

Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Политика

Трамп оценил встречу Болтона и Данилюка по Украине

Встреча украинского секретаря совета национальной безопасности Александра Данилюка с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Вашингтоне была «великолепной», написал глава Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 21:09
Гаджеты

Xiaomi, что за дела? Новая ошибка массово «ломает» Mi Band 4

8 июля на российском рынке официально стартовали продажи нового фитнес-браслета Mi Band 4. Это устройство вполне ожидаемо захватило огромную долю рынка подобных устройств.
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В интернате под Хабаровском, где заболели пациенты, нашли нарушения

Обновлено в 00:31
Политика

Президент Боливии Моралес прибыл в Москву для встречи с Путиным

Обновлено в 01:57
Политика

Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине

Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено 09 июля в 04:22
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
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