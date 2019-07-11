Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома ПлесецкRT на русском вчера в 13:30
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
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Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Обновлено вчера в 20:19
Общество
WSJ: ответственная за пожар в Калифорнии компания годами не ремонтировала опоры ЛЭП
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, годами не ремонтировала опоры линии электропередачи, что привело к катастрофе.
Обновлено вчера в 23:44
Кино
Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера
Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В пещере на Крите нашли убитой женщину-ученую из США
Обновлено вчера в 14:19
Хоккей
«Автомобилист» объявил об изменении размера площадки
В новом сезоне ледовая площадка КРК «Уралец», на котором «Автомобилист» принимает своих соперников, станет уже на два метра.
Обновлено в 02:02
Общество
Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Наука
Россия обнаружит скрытые подлодки США
В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.
Обновлено в 00:51
Хоккей
Третьяк объяснил смену главного тренера сборной России
Обновлено в 01:09
Политика
Немецкий журналист назвал автотрассу «Меридиан» кошмаром для США
Протяженность автотрассы, соединяющей Западную Европу и Китай, составит 8445 км, из них около 2 тыс. км пройдут по территории России.
Обновлено в 02:24
Происшествия
На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья
В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Суд зарегистрировал дело бывшего вице-губернатора Петербурга
В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, которого обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу (№ 1-283/2019).
Обновлено в 01:58
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Политика
Трамп оценил встречу Болтона и Данилюка по Украине
Встреча украинского секретаря совета национальной безопасности Александра Данилюка с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Вашингтоне была «великолепной», написал глава Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 21:09
Гаджеты
Xiaomi, что за дела? Новая ошибка массово «ломает» Mi Band 4
8 июля на российском рынке официально стартовали продажи нового фитнес-браслета Mi Band 4. Это устройство вполне ожидаемо захватило огромную долю рынка подобных устройств.
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Политика
Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине
Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено 09 июля в 04:22
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24