Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с БайконураРБК вчера в 23:39
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур. С ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов. Трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
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Обновлено 20 августа в 22:59
Технологии
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Обновлено вчера в 19:00
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Энергетика
СМИ узнали о планах Минфина повысить налоги на нефтяную отрасль
Министерство финансов России может повысить налог на добычу полезных ископаемых, на нефть для компенсации 600 млрд рублей льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпромнефти», сообщает 22 августа «Коммерсант» со ссылкой на источники.
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Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
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