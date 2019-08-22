Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур. С ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов. Трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

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