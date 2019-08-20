Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с БайконураРБК вчера в 23:39

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Корабль «Союз» с роботом «Федором» отправился на МКС

Комсомольская правда00:36

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура

Газета.Ruвчера в 23:58

ВЦИОМ изучил мнения россиян о развитии робототехники в преддверии полета «Федора» на МКС

СитиТрафиквчера в 07:02

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а»

RT на русскомвчера в 23:42

Рогозин: корабль «Союз МС-14» оснащен технологиями для более точной посадки

ТАСС00:45

Корабль «Союз» с роботом «Федором» вышел на орбиту

РИА Новостивчера в 23:50

Робот «Федор» успешно отправился к МКС

Российская газетавчера в 23:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Футбол

Намли: у «Краснодара» были глупейшие ошибки, с такой игрой дальше не пройдёшь

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4).
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену

Обновлено вчера в 01:18
Музыка

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Обновлено вчера в 19:30
Авто

Показаны изображения среднемоторного гиперкара Porsche 988 Vision

Porsche 988 Vision, созданный независимыми дизайнерами, показывает, как может выглядеть новый суперкар от Porsche.
Обновлено вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала первую фотосессию сына Овечкина

Супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия опубликовала первую фотосессию сына Сергея.
Обновлено вчера в 09:46
Космос

Астронавты NASA совершили выход в открытый космос

Обновлено вчера в 10:20
Политика

Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено вчера в 00:32
Политика

Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8

Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Наука

Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.Менделеева

Компании готовы внедрять в производство результаты исследований инжинирингового центра, который был открыт 21 августа 2019 г. в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.Менделеева.
Обновлено вчера в 06:02
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Политика

Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском

Лавров напомнил, что в ноябре 2018 года эти моряки грубо нарушили нормы безопасности и тайком попытались пройти через пролив.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

В Венесуэле стоимость набора продуктов для семьи на месяц превысила 80 минимальных зарплат

Набор продуктов на месяц для семьи из пяти человек в Венесуэле подорожал в июле до 3,24 млн боливаров (порядка $220), что составляет 81 минимальную зарплату.
Обновлено вчера в 16:27
Общество

Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику

«Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
Политика

Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных

Обновлено вчера в 03:42
Футбол

«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро

«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:16
Наука

Трансплантация фекальных бактерий поможет спасти коал от вымирания

Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие

Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме

«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».
Обновлено в 00:24
Политика

Стало известно меню рабочего обеда президентов России и Финляндии

Обновлено вчера в 17:58
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес

Марат Башаров мечтает вернуть бывшую жену

"Все идет к воссоединению" В последние годы Башаров частый герой светской хроники.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга

Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД в четверг, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей.
Обновлено вчера в 18:57
Авто

Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave

Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено вчера в 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное