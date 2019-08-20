Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с БайконураРБК вчера в 23:39
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
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ВЦИОМ изучил мнения россиян о развитии робототехники в преддверии полета «Федора» на МКС
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