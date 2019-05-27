Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с ПлесецкаКоммерсантъ 02:45

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Минобороны.

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк. Пуск был осуществлен в 09:23 боевым расчетом космических войск ВКС РФ, сообщил журналистам представитель Минобороны. Предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме.

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка

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