Космос
В ракету «Союз» при запуске с Плесецка попала молнияBFM.ru 06:26
По данным «Интерфакса», молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту. Как сообщило Минобороны, разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» и успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М».
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