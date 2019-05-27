Космос

В ракету «Союз» при запуске с Плесецка попала молнияBFM.ru 06:26

По данным «Интерфакса», молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту. Как сообщило Минобороны, разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» и успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М»

ТАСС06:09

В ракету «Союз» сразу после старта с Плесецка ударила молния

ТК Звезда05:37

С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

РБК02:56

Молния ударила в «Союз-2.1б», заявил начальник космодрома Плесецк

РИА Новости06:46

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка

Коммерсантъ02:45

«Союз-2» со спутником «Глонасс-М» запущен с космодрома Плесецк

Интерфакс02:34

Ракета «Союз-2.1б» со спутником ГЛОНАСС-М стартовала с Плесецка

RT на русском02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Происшествия

Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной

Обновлено в 04:41
Политика

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Экономист Гитанас Науседа избран президентом Литвы во втором туре выборов по итогам обработки данных на всех избирательных участках, соответствующие результаты обнародованы на сайте Центризбиркома.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Политика

Лавров прокомментировал отправку военных США на Ближний Восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа отправить на Ближний Восток 1,5 тыс. военнослужащих.
Обновлено в 06:35
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Обновлено в 06:02
Гаджеты

Microsoft сломал новейшую опцию Windows 10

На странице официальной базы знаний Microsoft, посвященной патчу, говорится, что попытка запустить «песочницу» может приводить к возникновению ошибки «Error_File_Not_Found (0x80070002)» в случае, если в процессе обновления Windows 10 до версии 1903 был изменен системный язык ОС.
Обновлено в 06:17
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
Происшествия

Губернатор Иркутской области попал в больницу

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован после жалоб на боль в спине.
Обновлено в 03:47
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия

МВД подтвердило участие сына экс-сенатора в наезде на сотрудника ДПС

Обновлено в 04:40
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все девять финалистов

После скандала с голосованием за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение признать победителями детского песенного конкурса всех финалистов.
Обновлено 25 мая в 02:02
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России в 2019 году

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России по итогам продаж новых машин в январе-апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 15:01
Хоккей

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира

За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

Семь человек пострадали при обрушении лесов на курорте «Игора»

Обновлено в 06:35
Происшествия

В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе

По имеющимся данным, 18-летний мужчина взорвал в школе две петарды и открыл стрельбу.
Обновлено в 06:33
Футбол

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Обновлено в 03:20
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова снова сократят рабочих

Как ранее говорил корреспонденту НГС председатель профсоюза Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени Чкалова Виктор Райм, с завода уже уволили почти всех пенсионеров, а сейчас без работы остаются молодые сотрудники.
Обновлено в 01:45
Общество

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Транспорт

ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая

Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
Авто

В России увеличились продажи автомобилей китайских брендов

Как сообщает «Автостат», в апреле этого года в России было продано 3 тыс. 98 новых машин китайских марок, это на 4% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 04:37
Экономика

«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное