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Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома ВосточныйТАССвчера в 21:28
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Космические аппараты КАНОПУС-В 5 и 6 взяты на Управления. Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске. Российская группировка дистанционного зондирования Земли расширяет свои возможности.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРоссийская газета 04:11
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