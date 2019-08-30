Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаРакета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ. По данным военного ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
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