Армия и оружие
ТК ЗвездаРакета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ. По данным военного ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
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Ракету «Рокот» с военным спутником успешно запустили с космодрома Плесецк — видео
RT на русскомвчера в 15:10
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
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Сегодня состоялась презентация роскошной модификации микроавтобуса Nissan NV350 Caravan.
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Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
Вестник вчера в 13:35
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Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
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Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
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Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
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В Новой Москве перекрыли две полосы Киевского шоссе после ДТП
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Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
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Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Sportbox.RU вчера в 14:14