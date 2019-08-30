Армия и оружие
RT на русскомРакета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Как передаёт ТАСС, пуск произведён в 17:00 мск с третьей пусковой установки.
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Второй день продолжаются поиски годовалого ребенка, пропавшего из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района.
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Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.
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Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Футбол
СМИ узнали о переходе футболиста «Порту» в «Зенит»
«Зенит» в ближайшее время приобретет у «Порту» центрального защитника Йордана Осорио, передает португальское издание O Jogо.
РБК 14:02
Финансы
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США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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Газета.Ru 13:24
Политика
Южная Осетия начала гуманитарную операцию на границе с Грузией
Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию в районе села Цнелис, на расстоянии от которого в километре установлен грузинский блокпост, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Происшествия
В Москве задержали двух тренеров личностного роста
В Москве по подозрению в вымогательстве задержали двух тренеров личностного роста, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:26
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
РИА Новости 07:17
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
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RuNews24.ru 03:44
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Авто
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Сегодня состоялась презентация роскошной модификации микроавтобуса Nissan NV350 Caravan.
Новые автомобили 11:33
Армия и оружие
Разведка США предложила свою версию взрыва под Северодвинском
Что говорят эксперты о скачке радиации под Северодвинском Год назад источники телеканала узнали о проведении Россией похожей операции по подъему потерянной ядерной ракеты, но не в Белом, а в Баренцевом море.
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Армия и оружие
Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России
Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
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Гаджеты
Новый смартфон Redmi Note 8 Pro показали на видео в Сети
Более подробно про Redmi Note 8 Pro, а также младшую версию Redmi Note 8 можно прочитать тут.
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Футбол
Миральяс стал игроком «Антверпена»
Бельгийский форвард Кевин Миральяс перешел в немецкий "Антверпен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала TVN24.
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