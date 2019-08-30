Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Как передаёт ТАСС, пуск произведён в 17:00 мск с третьей пусковой установки.

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

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