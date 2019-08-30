Армия и оружие
RT на русскомРакета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Как передаёт ТАСС, пуск произведён в 17:00 мск с третьей пусковой установки.
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Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
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Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
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В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
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Политика
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РИА Новости 05:09
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В Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.
News.ru вчера в 06:42
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Футбол
«Севилья» упустила победу в матче с «Сельтой»
В матче 3-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Сельту» из Виго.
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Газета.Ru 03:51
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В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
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Политика
Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты
Американский лидер Дональд Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску иранской ракеты.
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Сияющая Пугачева произвела фурор
На снимке изображена вся семья Галкина и Пугачевой. Лиза и Гарри стоят, прижавшись к Примадонне, улыбающийся Максим – рядом.
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