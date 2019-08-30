Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРакета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Как передаёт ТАСС, пуск произведён в 17:00 мск с третьей пусковой установки.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Военные показали видео пуска ракеты «Рокот» с космодрома в Плесецке

РБК15:44

Минобороны внесло запущенный с Плесецка спутник в каталог

РИА Новости12:56

Рогозин поздравил специалистов Минобороны и Роскосмоса с успешным пуском военного спутника

ТАСС14:49

Юбилейный пуск: что представляет собой ракета-носитель «Рокот»

ТК Звезда15:35

Космические войска приняли на управление спутник Космос-2540"

Московский Комсомолец13:13

Минобороны прекращает эксплуатацию ракет «Рокот»

Эхо Москвы11:31

Ракету «Рокот» с военным спутником успешно запустили с космодрома Плесецк — видео

RT на русском15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
Армия и оружие

Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ

ФАН 07:22
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Кино

Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине

Аргументы и Факты 10:01
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Хоккей

Хоккейный матч детских команд в Саратове закончился массовой дракой

Взгляд-инфо 09:44
Происшествия

На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

RT на русском 11:10
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве

В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Политика

На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124

Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Киберспорт

Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея

Игромания.ру 14:28
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе

Собеседник издания пояснил, что грузинский блокпост устроен на территории Южной Осетии, но «грузинская сторона не слышит никакие доводы».
News.ru вчера в 14:31
Кино

Что смотреть в кино в выходные

"Тачка на миллион" (Driven) Джим Хоффман (Джейсон Судейкис) случайно знакомится, а затем завязывает крепкую дружбу с конструктором Джоном Делореаном (Ли Пейс).
RT на русском 12:22
Общество

Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 05:09
Авто

В СП предложили скорректировать транспортный налог

В Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.
News.ru вчера в 06:42
Здоровье

В Британии предсказали миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам

РИА Новости 09:32
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Футбол

«Севилья» упустила победу в матче с «Сельтой»

В матче 3-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Сельту» из Виго.
Чемпионат 16:05
Политика

Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

RT на русском 15:55
Общество

В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Здоровье

ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что распространяемые в соцсетях недостоверные сведения об иммунизации столь же опасны, как и болезни, борьбе с которыми служат вакцины.
ТАСС 03:06
Армия и оружие

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

BFM.ru 03:14
Политика

Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика

Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета 28 августа в 18:24
Политика

Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты

Американский лидер Дональд Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску иранской ракеты.
Известия 14:18
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией

Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Футбол

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

ТАСС 12:36
Шоу-бизнес

Сияющая Пугачева произвела фурор

На снимке изображена вся семья Галкина и Пугачевой. Лиза и Гарри стоят, прижавшись к Примадонне, улыбающийся Максим – рядом.
ТВ Центр 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рокот
Ракета-носитель
Жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель лёгкого класса, спроектированная в ГКНПЦ имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное