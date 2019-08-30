Армия и оружие
RT на русскомРакета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Как передаёт ТАСС, пуск произведён в 17:00 мск с третьей пусковой установки.
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Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости 08:23
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Общество
В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила возможность сделать 31 декабря выходным днём.
RT на русском 14:18
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Костромской губернатор обсуждает в Астрахани чистоту Волги
Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в совещании в Астрахани под руководством Дмитрия Медведева, — сообщает пресс-служба администрации региона.
REGNUM 16:27
Наука
Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru 15:20
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие
МИД ДНР прокомментировал намерение Украины завершить конфликт за полгода
Ранее сегодня новый глава МИД Украины Пристайко заявил о желании закончить войну в Донбассе за полгода.
ИА Новороссия 13:06
Политика
Сурков представит Россию на встрече в «нормандском формате» 2 сентября
На встрече советников лидеров стран «нормандской четверки» Россию представит помощник президента Владислав Сурков.
Коммерсантъ 15:59
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости вчера в 16:33
Армия и оружие
В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел
Тела 16 человек, погибших в ходе боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов и сравнения результатов с пробами, взятыми у родственников всех без вести пропавших украинских бойцов.
Lenta.ru 12:49
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Политика
США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.
Газета.Ru 15:19
Авто
Новый Kia Sorento впервые засняли на видео
Судя по снимкам, новый Sorento будет похож на Telluride, но только компактнее.
Letnews.ru 06:01
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Политика
Посольство России осудило закрытие памятника Коневу брезентом в Праге
Решение администрации района Прага-6 закрыть брезентом и лесами памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу расценивается Россией как повторное осквернение памяти павших в борьбе с фашистами солдат Красной армии, заявили в российском посольстве в Чехии.
RT на русском 12:39
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Наука
Пять необычных и очень опасных ядов
Naked Science 27 августа в 09:28
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина
Газета.Ru 11:15
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Энергетика
«Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты
Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа.
РБК 10:11