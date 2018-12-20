"В пятницу, 21 декабря, в 03 часа 20 минут мск с космодрома Байконур (Казахстан) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в департаменте.

с чего всё началось

С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

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