C космодрома Байконур успешно стартовала тяжелая ракета-носитель "Протон-М". Она поднимет на орбиту спутник Минобороны РФ. Пуск состоялся в 00:56 по московскому времени.

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

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