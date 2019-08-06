Армия и оружие
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутникомВести.Ru 19:02
C космодрома Байконур успешно стартовала тяжелая ракета-носитель "Протон-М". Она поднимет на орбиту спутник Минобороны РФ. Пуск состоялся в 00:56 по московскому времени.
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Технологии
ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Число пострадавших от взрывов на складе под Ачинском возросло до 11
В Ачинске госпитализировали 11-го пострадавшего в результате взрывов на складе боеприпасов, сообщает во вторник, 6 августа, ТАСС со ссылкой на центральную районную больницу.
Обновлено в 21:40
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
Обновлено в 17:41
Происшествия
Семью с маленьким ребенком убили на Кубани
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Видео: буйные пассажиры Mercedes разгромили легковушку из-за замечания
В Ростове группа неизвестных мужчин устроила дебош на дороге из-за сделанного им замечания, сообщают в соцсетях.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес
Жена Овечкина оказалась под капельницей из-за проблем с почками
Девушка опубликовала фото из клиники Несколько часов назад в сторис личной страницы "Инстаграма" Анастасии Шубской были опубликованы фото и видео с недавнего выступления Дженнифер Лопес в Москве.
Обновлено в 09:44
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США.
Обновлено в 15:03
Политика
На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам
Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:47
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Авто
Россияне потратили триллион рублей на покупку новых иномарок
Самой доходной в первом полугодии стала продукция корейской марки KIA, которая обошлась россиянам в 148 млрд рублей.
Обновлено в 09:08
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Футбол
«Ливерпуль» подпишет экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана на замену Миньоле
Стало известно, кем «Ливерпуль» заменит Симона Миньоле на позиции второго вратаря. Мерсисайдский клуб намерен подписать контракт с Адрианом.
Обновлено в 04:25
Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евро
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении договоренностей
КНДР обвинила США и Южную Корею в том, что они нарушили достигнутые договоренности.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31
Наука
Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды
Исследователи рассмотрели не только выбросы самоката, но и воздействие на окружающую среду материалов, используемых при их производстве, транспортировке и сборке.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Полиция проверяет информацию о нападении с ножом на мужчину в Москве
Неизвестные напали на мужчину на Андреевской набережной и нанесли ему ножевое ранение, сообщают очевидцы.
Обновлено в 21:46
Армия и оружие
Индия планирует разработать замену российским Ми-17
Отмечается, что Индия, при реализации своего проекта сможет получить не только эффективную замену российского геликоптера, а и поставлять новую машину на экспорт.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Индии мужчина проиграл в покер свою жену и разрешил ее изнасиловать
В индийском городе Яунпур мужчина проиграл в покер свою жену и разрешил своим соперникам изнасиловать ее.
Обновлено в 20:35
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе возросло до 20
По меньшей мере 20 человек погибли при стрельбе в Техасе, ещё 24 человека, среди которых два ребёнка, находятся в медучреждениях в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал KTSM.
Обновлено 03 августа в 20:00
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17