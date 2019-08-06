Армия и оружие

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутникомВести.Ru 19:02

C космодрома Байконур успешно стартовала тяжелая ракета-носитель "Протон-М". Она поднимет на орбиту спутник Минобороны РФ. Пуск состоялся в 00:56 по московскому времени.
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Ракета «Протон-М» доставлена на Байконур

Rusargumentвчера в 03:51

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником на борту стартовала с «Байконура»

Эхо Москвы19:04

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

Вести.Ru19:02

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

Газета.Ru18:27

Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

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Наземные средства ВКС приняли на сопровождение стартовавшую «Протон-М»

РИА Новости18:15

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

Lenta.ru21:10
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