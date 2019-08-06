Армия и оружие
Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с БайконураRT на русском вчера в 18:16
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником на борту стартовала с «Байконура»
Эхо Москвывчера в 19:04
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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
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