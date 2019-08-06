Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.

Политика Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США Дональд Трамп дал указание министерству юстиции страны разработать меры по введению в стране смертной казни за массовые убийства.

Происшествия Пострадавшим от взрывов в Ачинском районе окажут материальную помощь Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал выделить материальную помощь людям, пострадавшим от взрывов на армейских складах.

Армия и оружие Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.

Игры Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.

Технологии В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей "Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Происшествия В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия В Челябинске в супермаркете обрушилась плита перекрытий, сообщил РБК сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин.

Экономика Мутко сообщил, что на счета эскроу перешли 7% застройщиков Только 7% российских застройщиков перешли на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав".

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Политика Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.

Политика Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Политика В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.

Общество Путин подписал закон, повышающий детские пособия Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.

Общество В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.

Армия и оружие Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении договоренностей КНДР обвинила США и Южную Корею в том, что они нарушили достигнутые договоренности.

Здоровье В Сингапуре зафиксировали рекордно высокую смертность от лихорадки денге Девять человек умерли в Сингапуре с начала года из-за лихорадки денге, что стало рекордно высоким показателем за последние годы.

Армия и оружие Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром» Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», раскрыла основные характеристики этих боеприпасов, передаёт ТАСС.

Наука Темный шоколад поднимает настроение и уменьшает симптомы депрессии Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.