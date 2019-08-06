Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура (Казахстан). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. Отмечается, что пуск был осуществлен 6 августа в 00:56 по московскому времени.

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.

Здоровье Ученые считают глутамат безвредным. И предлагают ограничить его потребление Два года назад Европейское агентство по безопасности продуктов питания предложило установить дневную безопасную для здоровья дозу потребления глутамата натрия, сильно взволновав производителей продуктов питания.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Происшествия На Кубани убили семью с маленьким ребенком Убита семья из трех человек: 32-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их 5-летний сын.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Политика ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.

Технологии В России появятся офлайн-магазины AliExpress В России появится первый партнер AliExpress, который будет продавать товары интернет-гипермаркета офлайн.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Происшествия Один человек пропал без вести после взрывов под Ачинском Без вести пропавшим после инцидента на территории воинской части в Ачинском районе числится один человек.

Армия и оружие На Камчатке водная военная полиция задержала «террористов» Подразделение водной военной полиции и сотрудники военной комендатуры Вилючиского гарнизона провели учение по противодействию терроризму в акватории Авачинской бухты.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Происшествия В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири Основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение человека с огнем.

Общество Венгров призвали к бойкоту продукции Coca-Cola из-за гей-пропаганды Член венгерской консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Иштван Болдог предложил устроить бойкот компании Coca-Cola после появления рекламы с изображением однополых пар.

Политика В Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению китайского МИДа Фу Цун заявил, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь основания выйти из соглашения и позволить себе разрабатывать ракетное оружие.

Футбол Армейский прорыв: ЦСКА вплотную подобрался к лидирующему «Зениту» Одни из главных претендентов на золотые медали розыгрыша — "Зенит" и "Краснодар" — не сумели выявить победителя и сыграли вничью (1:1).

Политика Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Армия и оружие В КНДР оценили проведение США и Южной Кореей совместных учений Ранее США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.

Технологии ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов Одна из структур ФСБ вошла в состав компетентных организаций координационного центра доменов .ru/.рф и теперь сможет инициировать разделегирование доменов сайтов в Рунете.