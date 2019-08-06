Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с БайконураLenta.ru вчера в 21:10
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура (Казахстан). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. Отмечается, что пуск был осуществлен 6 августа в 00:56 по московскому времени.
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Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником на борту стартовала с «Байконура»
Эхо Москвывчера в 19:04
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