Армия и оружие

«Протон-М» с военным спутником стартовал с БайконураLenta.ru вчера в 21:10

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура (Казахстан). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. Отмечается, что пуск был осуществлен 6 августа в 00:56 по московскому времени.
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Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

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