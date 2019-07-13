Космос
Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с БайконураRT на русском 08:41
Ранее госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» 13 июля. 21 июня сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» с Байконура отложен из-за выявленных замечаний.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:07, Вашингтон
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Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры
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Стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 на российском рынке.
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Надежда Бабкина поделилась фото с Кипра
Фото выложены на страничке Бабкиной в Instagram.
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Член королевской семьи пришла в темно-зеленом платье известного итальянского модного дома. Стоимость наряда оценивается почти в $2700.
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Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
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Автоспорт
Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию
На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
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Происшествия
Первый замначальника СКЖД арестован за взятку
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Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
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В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов
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Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
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Зеленский назначил нового главу Херсонской областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.
Обновлено в 09:51
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Общество
Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие
Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
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Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Космос
Массивный астероид обнаружен на солнечной орбите
Ученые обнаружили астероид на орбите Солнца, который пролетает мимо этой звезды каждые 151 день - это самая короткая орбита для любого космического астероида.
Обновлено 10 июля в 11:10
Авто
Новый лидар Luminar позволит серьёзно удешевить системы автопилотирования
Компания Luminar намерена вывести на коммерческий рынок лидар нового поколения, предназначенный для использования в автомобильных системах автопилотирования.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
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Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
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Дарт Вейдер не дал Зеленскому побегать по Одессе
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Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33