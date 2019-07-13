Космос

Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с БайконураRT на русском 08:41

Ранее госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» 13 июля. 21 июня сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» с Байконура отложен из-за выявленных замечаний.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Обсерватория «Спектр-РГ» выведена на орбиту

RT на русском10:56

Ракета «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Известия08:31

«Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовал с Байконура

ТАСС08:51

Орбитальный телескоп «Спектр-РГ» вышел на орбиту

Газета.Ru10:52

Новый орбитальный телескоп появился у России в космосе

РИА Новости10:45

Россия запустила «Протон-М» с космическим телескопом

Lenta.ru08:44

Головной блок космической обсерватории «Спектр-РГ» успешно отделился от третьей ступени носителя

Эхо Москвы09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:07, Вашингтон
Гаджеты

Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры

По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 вышел в России

Стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 на российском рынке.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина поделилась фото с Кипра

Фото выложены на страничке Бабкиной в Instagram.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700

Член королевской семьи пришла в темно-зеленом платье известного итальянского модного дома. Стоимость наряда оценивается почти в $2700.
Обновлено в 09:49
Политика

Осужденный в России украинец вышел на свободу по решению Зеленского

Обновлено в 05:17
Происшествия

Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

Обновлено в 07:57
Автоспорт

Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию

На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Первый замначальника СКЖД арестован за взятку

Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 06:26
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов

Обновлено в 02:41
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Политика

Зеленский назначил нового главу Херсонской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.
Обновлено в 09:51
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Общество

Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие

Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Космос

Массивный астероид обнаружен на солнечной орбите

Ученые обнаружили астероид на орбите Солнца, который пролетает мимо этой звезды каждые 151 день - это самая короткая орбита для любого космического астероида.
Обновлено 10 июля в 11:10
Авто

Новый лидар Luminar позволит серьёзно удешевить системы автопилотирования

Компания Luminar намерена вывести на коммерческий рынок лидар нового поколения, предназначенный для использования в автомобильных системах автопилотирования.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Общество

Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля

Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Политика

Дарт Вейдер не дал Зеленскому побегать по Одессе

Обновлено в 10:49
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное