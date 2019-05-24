Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceXRT на русском вчера в 23:57

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика. Об этом говорится в Twitter компании.
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Компания Илона Маска вывела на орбиту 60 спутников по проекту создания глобальной сети высокоскоростного интернета

Эхо Москвы03:03

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников

Вести.Ru00:47

Маск подтвердил, что запущенные спутники Starlink находятся в рабочем состоянии

ТАСС02:43

Выведенные Falcon на орбиту 60 спутников подключились к интернету

Коммерсантъ02:44

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РИА Новости02:01

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

RT на русскомвчера в 23:57

SpaceX с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

РБКвчера в 22:40
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