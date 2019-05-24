Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceXRT на русском вчера в 23:57
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика. Об этом говорится в Twitter компании.
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Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 08:27
Хоккей
СМИ: «Слован» останется в Континентальной хоккейной лиге, клуб возглавит Ружичка
Словацкий клуб "Слован" продолжит выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В США казнили серийного убийцу женщин
Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Здоровье
Опыт Алма-Аты по борьбе с туберкулезом внедрят в странах Туркестана
Опыт Алма-Аты по борьбе с туберкулезом в рамках международной инициативы Zero TB планируют внедрить в странах Туркестана.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Наука
Новая культура эпохи неолита была открыта новосибирскими археологами
Новая неолитическая культура, обнаруженная исследователями Института археологии и этнографии СО РАН (МАЭТ) на юге Западно-Сибирской равнины названа «барабинской».
Обновлено в 02:26
Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В Нидерландах прошли выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников
Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление на увольнение после того, как несколько выпускников явились на последний звонок в БДСМ-костюмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Космос
В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX
Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Политика
Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви
Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Гаджеты
Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на 28 мая
Демонстрация нового Xiaomi Redmi K20 пройдёт 28 мая. Убийца флагманов дебютирует в Китае.
Обновлено в 02:22
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Здоровье
В Китае провели операцию девочке с 14 пальцами на руках
В Китае девочке, родившейся с 14 пальцами на руках, провели операцию, избавив ребёнка от патологии.
Обновлено в 01:03
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05