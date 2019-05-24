Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceXRT на русском вчера в 23:57
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика. Об этом говорится в Twitter компании.
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Все 60 спутников Starlink находятся в режиме онлайн.
— Илон Маск, американский инженерГазета.Ru 02:16
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