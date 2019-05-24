Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceXRT на русском вчера в 23:57

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика. Об этом говорится в Twitter компании.
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Илон Маск
Все 60 спутников Starlink находятся в режиме онлайн.
— Илон Маск, американский инженерГазета.Ru 02:16

Подробнее о событии

Маск подтвердил, что запущенные спутники Starlink находятся в рабочем состоянии

ТАСС02:43

Выведенные Falcon на орбиту 60 спутников подключились к интернету

Коммерсантъ02:44

Илон Маск вывел в космос 60 спутников для раздачи интернета

Газета.Ru03:12

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 c шестьюдесятью интернет спутниками

Эхо Москвы07:06

Выведенные Falcon на орбиту спутники подключились к интернету, сообщил Маск

РИА Новости02:01

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

RT на русскомвчера в 23:57

SpaceX с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

РБКвчера в 22:40
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Политика

Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения

Обновлено в 05:40
Происшествия

В Саратове в реабилитационном центре удерживали людей

В Саратове следователи пресекли деятельность центра, в котором принудительно удерживали людей. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Общество

В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели

Обновлено в 04:20
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 04:01
Хоккей

The New York Times: Василевский спас Россию от поражения в матче с США

Журналист The New York Times Джули Робенхаймер после матча финала чемпионата мира Россия США (4:3) отметила игру голкипера российской команды Андрея Василевского.
Обновлено в 06:37
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Авто

Обновленный Haval H9 показали на первых фото

Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:37
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Наука

Ученые выяснили, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Авто

Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России

Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги

Женщина из ревности за четыре миллиона рублей заказала убийство своей знакомой в Подмосковье, она и двое исполнителей задержаны и сознались в совершении преступления, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Обновлено в 06:07
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Здоровье

Диетологи рассказали, как есть и не поправляться

Обновлено вчера в 23:29
Наука

Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память

Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Подозреваемого в пытках полицейского-«медиагероя» отправили в СИЗО

Обновлено в 04:54
Здоровье

Свердловские ветеринары привьют диких животных от бешенства

Департамент ветеринарии Свердловской области подготовил вакцины от бешенства для диких животных региона.
Обновлено в 02:21
Общество

Госдума приняла новые правила техосмотра

Нижняя палата парламента одобрила правительственный законопроект о новых правилах техосмотра в третьем чтении.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Футбол

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

О возможности «Красухи» из Хмеймима «ослепить» израильские РЛС

В израильских СМИ обсуждается публикация на российском ресурсе Avia.pro, в которой заявлено о якобы нарушении работы РЛС Израиля в результате использования российской системы РЭБ.
Обновлено в 06:05
Общество

Мединский подарил Новосибирской области 4 библиотеки и 17 пианино

Обновлено в 05:34
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
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