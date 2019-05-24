Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceXRT на русском вчера в 23:57

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика. Об этом говорится в Twitter компании.
Читать в источнике
Илон Маск
Все 60 спутников Starlink находятся в режиме онлайн.
— Илон Маск, американский инженерГазета.Ru 02:16

Подробнее о событии

Выведенные Falcon на орбиту 60 спутников подключились к интернету

Коммерсантъ02:44

Илон Маск вывел в космос 60 спутников для раздачи интернета

Газета.Ru03:12

Выведенные Falcon на орбиту спутники подключились к интернету, сообщил Маск

РИА Новости02:01

Компания Илона Маска вывела на орбиту 60 спутников по проекту создания глобальной сети высокоскоростного интернета

Эхо Москвы03:03

Маск подтвердил, что запущенные спутники Starlink находятся в рабочем состоянии

ТАСС02:43

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

RT на русскомвчера в 23:57

SpaceX с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

РБКвчера в 22:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Футбол

Киевское «Динамо» не стало продавать Цыганкова в «Наполи»

Киевское «Динамо» отказалось продавать 21-летнего полузащитника Виктора Цыганкова в «Наполи» за 18 миллионов евро, сообщает Football.ua.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро

32-летняя певица Полина Гагарина оказалась в центре скандала из-за обложки своего нового сингла.
Обновлено в 05:06
Культура

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Обновлено в 03:46
Общество

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах

Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Общество

На Ямале задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за непогоды

Обновлено в 04:12
Футбол

Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 04:08
Общество

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Автоспорт

Церемония прощания с Лаудой пройдёт 29 мая в Вене

Церемония прощания с трёхкратным чемпионом мира, неисполнительным директором «Мерседеса» Ники Лаудой состоится 29 мая, сообщает газета Osterreich со ссылкой на членов семьи бывшего пилота.
Обновлено в 04:14
Авто

В Сети опубликованы рендеры нового Alfa Romeo Stelvio

С порядка 43 тыс. реализованными во всем мире в 2018 году экземплярами модель Stelvio является бестселлером Alfa Romeo.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Кино

В Петербурге поставили «Любовь и голуби»

Режиссер Геннадий Тростянецкий поставил одно из самых популярных произведений Владимира Гуркина как классическую комедию – с острохарактерными персонажами и народным колоритом.
Обновлено вчера в 04:29
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Политика

Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено вчера в 08:14
Хоккей

Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Тульской области напали на полицейского

Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Общество

Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух

Владелец же «китовой тюрьмы» отказался выпускать но волю заточенных отловленных животных, чему в Кремле очень удивились, сообщает Федерал Пресс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Технологии

MasterCard запустит сервис снятия наличных через QR-код

Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду Сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который придётся просканировать с экрана банкомата, а потом подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон – это могут быть отпечаток пальца или система распознавания лица.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено вчера в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Falcon 9
Ракета-носитель
Семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 и жидкий кислород. Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное