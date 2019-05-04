Космос
Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКСГазета.Ru 04:36
Успешный запуск компания SpaceX подтвердила в твиттере. Миссия носит название CRS-17: это семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС. Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.
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